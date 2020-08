Explosión en Beirut: al menos 60 personas continúan desaparecidas

Al menos 60 personas continúan desaparecidas tras la explosión de grandes proporciones que el pasado martes devastó parte de Beirut y que ha causado hasta el momento 154 muertos y 5.000 heridos, de acuerdo con una fuente del Ministerio de Salud.



El portavoz señaló este sábado que tienen constancia de 60 desaparecidos aunque reconoció que aún siguen revisando las cifras.



"Hay 25 cuerpos no identificados pero no estamos seguros de si están dentro de los 60 desaparecidos o no", dijo.



De acuerdo con el último balance oficial difundido el viernes por el Ministerio de Salud, 154 personas han fallecido y más de 5.000 resultaron heridas.



Alrededor de 120 de los heridos están en situación grave de salud y según el ministerio un 20% de los lesionados han debido ser hospitalizados.



El martes un incendió originado por causas que aún se investigan en un almacén del puerto de la capital donde se guardaban casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio provocó una enorme explosión y una onda expansiva que alcanzó a las viviendas a más de 5 kilómetros de distancia.



Decenas de miles de personas han quedado sin vivienda, y muchas de ellas están recibiendo ayuda de las organizaciones internacionales que han levantado carpas en la zona afectada.



Hasta el momento el director general de Adunas ha sido detenido y el director del puerto permanece en arresto domiciliario, al igual que al menos otras 15 personas, mientras continúa la investigación para determinar las causas del siniestro.



El presidente libanés, Michel Aoun, indicó el viernes que no se descarta ninguna hipótesis para explicar la explosión que generó la cadena de acontecimientos y que se debe determinar si se debió a un acto de negligencia o se pudo deber a una intervención externa, un misil "o cualquier otro acto".