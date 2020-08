Pide tocar el piano, conmueve a todos y el dueño le regala un Steinway

El dueño de la tienda de antigüedades Remarkable Cleanouts en Norwood (Massachusetts, EE.UU.) regaló un piano Steinwey 1964 de 3.000 dólares a un joven que el pasado 11 de julio entró en el local y pidió permiso para tocar un piano de 200 dólares que se encontraba a la venta, informan medios locales.

El visitante interpretó la melodía de la canción 'Don't Stop Believin’' del grupo de rock Journey, cuya grabación se volvió viral en la Red, cosechando más de 90.000 reproducciones.

La interpretación espontánea del pianista anónimo conquistó a numerosos amantes de la música por todo el país, hasta el punto que varios canales de televisión la emitieron.

Gracias a la tremenda popularidad del material gráfico, Mark Waters, el dueño de la tienda, pudo identificar al joven: un estudiante de arquitectura en la universidad Boston College de 23 años llamado John Capron.

Al recibir el inesperado regalo de manos del dueño, Capron se mostró visiblemente emocionado: aquel era el primer piano en su vida.

"He estado tocando el piano desde los 15 años. Esto me voló la cabeza completamente, no lo vi venir en absoluto", expresó.

RT, Youtube