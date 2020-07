Famoso epidemiólogo predijo la pandemia hace 14 años y nadie le creyó

El epidemiólogo estadounidense Larry Brilliant, que ayudó a erradicar completamente la viruela en el mundo, predijo hace 14 años con gran exactitud la pandemia de coronavirus y sus consecuencias, según recoge la revista Forbes Life.

"El mundo tal y como lo conocemos se detendrá. Los aviones dejarán de volar. ¿Subiría usted a un avión con 250 personas a las que no conoce, que tosan y estornudan, si supiera que algunas de ellas podrían portar una enfermedad que podría matarla y para la cual no hay ni antivirales ni vacunas?", señaló el epidemiólogo y filántropo ya en 2006 durante una charla en la plataforma TED Talks.

No obstante, ahora el propio Brilliant, quien además fue el asesor científico de la exitosa película 'Contagio', estrenada en 2011, señala que sus palabras no fueron ninguna profecía. "Durante los últimos 10 o 15 años la comunidad epidemiológica ha estado advirtiendo a todo el mundo de que no se trataba de si llegaría una pandemia como esta. Se trataba de cuándo llegaría. Es realmente difícil hacer que la gente escuche", dijo Brilliant.

¿Quién es este importante epidemiólogo, cómo ayudó a erradicar la viruela y cómo describió la actual pandemia hace más de una década?

Un médico 'hippie' que actuó en una película

Larry Brilliant, que ahora tiene 76 años, comenzó su carrera médica en la década de 1960, en plena efervescencia del movimiento 'hippie', al que él pertenecía.

Más tarde, en 1969, Brilliant se enteró de que un grupo de indígenas americanos había ocupado la isla de Alcatraz, en California, y que entre ellos había una mujer embarazada que quería dar a luz en la isla, pero ningún médico estaba dispuesto a volar hasta la isla para ayudarla. Al final, él decidió ayudar y pasó tres semanas en Alcatraz, después de lo cual se volvió famoso e incluso protagonizó la película 'Medicine Ball Caravan' sobre un joven médico que viaja con un grupo de rockeros en autobús desde San Francisco hasta Inglaterra.

Poco después, Brilliant, junto a su esposa y un grupo de 'hippies', emprendió un viaje y llegó hasta la India, donde pasó un tiempo en un monasterio del Himalaya. Allí, el gurú local Karoli Baba predijo que el mundo pronto podría vencer la viruela, una enfermedad que entonces causaba estragos en la India, y que Brilliant debería participar en el proceso de erradicación.

Así, tras varios intentos fallidos, Brilliant logró unirse a la misión local de la ONU para trabajar junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de erradicar la viruela en el mundo.

¿Cómo logró vencer a la viruela?

El Programa de Erradicación de la Viruela de la OMS comenzó en 1967 y en aquel entonces la enfermedad mortal estaba presente en 34 países. A principios de la década de 1970, cuando Brilliant se unió a la misión, esa lista se había reducido a 18 países, y en 1974 a solo cuatro, aunque ese año tuvo lugar el mayor brote registrado en la India.

La estrategia de Brilliant y su equipo consistió en la detección temprana de la enfermedad. El epidemiólogo y sus colegas imprimieron 2.000 millones de imágenes de un niño infectado de viruela y las distribuyeron por todo el país para que los 600 millones de habitantes que tenía entonces la India pudieran ver con sus propios ojos las consecuencias de la enfermedad.

Fue entonces cuando Brilliant elaboró ​​su fórmula para combatir cualquier pandemia: identificar cada caso lo antes posible, comenzar a tratar al paciente de inmediato, aislarlo e identificar a todos los últimos contactos para encontrar a todas las personas que también podrían estar infectadas.

Como resultado, en 1980 la OMS anunció que la viruela había sido completamente erradicada.

Tras vencer esa enfermedad mortal, Brilliant y algunos de sus colegas crearon la Fundación Seva, cuya misión era abordar los problemas epidémicos de salud pública existentes, como la gripe y la malaria, así como predecir y, cuando fuera posible, prevenir futuras pandemias. Además, en 2007 Brilliant se unió a Google para dirigir una división filantrópica de la compañía.

¿Cómo 'predijo' la actual pandemia y qué solución propuso?

"Mil millones de personas enfermarán. Morirán hasta 165 millones de personas. Habrá una recesión global y una depresión [...], y nuestra economía [de EE.UU.] perderá entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, algo mucho peor que la muerte de solo 100 millones de personas, ya que tantas personas perderían su trabajo y sus prestaciones de atención médica que las consecuencias son casi impensables", aseveró en 2006 el epidemiólogo.

Si bien parece que Brilliant se equivocó a la hora de establecer el número total de casos y muertes, el epidemiólogo sí adivinó que el nuevo virus se originaría en Asia, y que sería localizado primero en unas pocas regiones para en el transcurso de un mes dispersarse por todo el mundo. Además, Brilliant habría subestimado también los daños económicos, ya que, según las previsiones de los expertos, para 2030 EE.UU. podría perder alrededor de 8.000 millones de dólares debido a la pandemia.

Durante su discurso Brilliant subrayó que la única solución es aislar desde el principio a cada caso para así 'aplastar' la epidemia, tal como él y sus colegas lo hicieron en la India con la viruela. Ya en 2006 Brilliant propuso crear sistemas de seguimiento que, mediante el análisis de sitios de noticias y búsquedas en Internet, ayudarían a identificar los primeros casos de nuevas infecciones.

En aquel entonces, la organización Global Public Health Information Network se ocupó de esta tarea al monitorear cerca de 20.000 sitios en siete idiomas, y es probable que fuera gracias a la ayuda de ese organismo que en China se pudo detectar el SARS rápidamente y de esta manera evitar que se convirtiera en una pandemia.

Brilliant, por su parte, quiso expandir en gran medida las competencias de la organización, además de agregar la vigilancia satelital y los mensajes de usuarios que notarían síntomas extraños en ellos mismos o sus seres queridos. Ahora Brilliant afirma que los sistemas con los que soñó en 2006 ya han sido construidos y han empezado a utilizarse, pero parece que todavía no son lo suficientemente eficientes.

