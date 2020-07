Luis Arce, candidato presidencial boliviano: "Postergar las elecciones es una ilegalidad"

El ente electoral boliviano decidió postergar las elecciones que tenían fecha de realización el 6 de septiembre al 18 de octubre por motivos sanitarios. Es por ello que el candidato a presidente de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, reclamó a organismos internacionales, como la Unión Europea o la ONU que no sean cómplices en la “ilegalidad”.

Además, aseguró que desde el golpe de estado contra Evo Morales "han habido violación de derechos humanos, violación a la libre expresión, persecuciones políticas de todo tipo y han judicializado la política".

"Yo tengo ya tres juicios y me han notificado más. Cuando llegué a Bolivia y bajé del avión me estaba esperando un policía con una notificación para que al día siguiente vaya a la fiscalía. Son amedrentamientos y persecuciones y por eso necesitamos a los organismos internacionales que sean observadores y que vengan a velar por las garantías. Se están violando muchos derechos so pretexto de la pandemia. En un marco donde no tenemos democracia y las fechas van cambiando al borde de ser inconstitucional", agregó.