Brasil: 1.156 nuevas muertes llevan el total de fallecidos a 85.238

Brasil registró 1.156 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llegó a 85.238, mientras los contagiados en un día fueron 55.891, para un total de 2.343.366, informó este viernes el Ministerio de Salud.



Las cifras suponen un leve descenso respecto a las del jueves, cuando fueron notificados 59.961 infectados y 1.311 decesos, pero también sugieren que la pandemia está lejos de estar controlada en el país, el segundo más castigado en el mundo, detrás de Estados Unidos, que sobrepasó los cuatro millones de infectados.



De acuerdo con el boletín epidemiológico difundido esta noche, 1.592.281 personas ya se han recuperado de la Covid-19 en Brasil, lo que supone un 67,9 % del total de casos.



En tanto, la ciudad de San Pablo, la más grande de Sudamérica, anunció hoy la cancelación de las celebraciones multitudinarias del Carnaval 2021 a raíz de la pandemia del coronavirus.



"Realizar las fiestas de carnaval y los desfiles era algo inviable", dijo el intendente Bruno Covas durante una conferencia de prensa.



El jefe comunal dijo que hablará con otros colegas para determinar si es posible a fines de mayo o en julio del próximo año realizar los desfiles de carnaval.



Hasta el momento, Río de Janeiro, Salvador y Recife no definieron qué hacer para el Carnaval, que es la principal fiesta popular de Brasil.



El carnaval de San Pablo es uno de los más populares de Brasil y el principal ingreso por turismo. Además de los desfiles en el sambódromo, las comparsas callejeras en febrero pasado llevaron 15 millones de personas durante tres semanas en San Pablo.



El estado de San Pablo es el más afectado por la pandemia, con más de 20.000 muertos, un cuarto de los fallecidos a nivel nacional.



La ciudad de San Pablo había registrado 9.103 muertos el jueves.



El intendente Covas también dijo que "respetará" la decisión de la FIA de cancelar el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos, aunque aclaró que dio argumentos para la realización porque la ciudad se encuentra en una curva descendente.



"En noviembre tendremos los niveles actuales de Europa, pero respetaremos la decisión. Brasil no tiene los mismos índices que la ciudad de San Pablo", dijo Covas.



Agregó que a raíz de esta decisión canceló un contrato de 10 millones de dólares para obras en el circuito de Interlagos y que intentará renovar la fecha para el calendario 2021.



La FIA canceló sus fechas en las Américas, Brasil, México y Estados Unidos, a raíz de la pandemia.



Covas, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), será candidato a la reelección en las elecciones municipales de noviembre.



Brasil, con 210 millones de habitantes, es el segundo país más afectados por la pandemia en el mundo y acumula hasta hoy más de 85.000 fallecidos y cerca de 2,3 millones de casos.



El gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, anunció hoy que dio positivo en coronavirus, y se suma a la lista de otros ocho mandatarios regionales y el propio presidente de Jair Bolsonaro.



Leite, de 35 años, es el gobernador más joven entre los 27 que tiene el país, e informó sobre el resultado a través de sus redes sociales, en las que explicó que está "asintomático" y que ha cancelado todas sus agendas de los próximos días para iniciar la preceptiva cuarentena.



Río Grande do Sul, fronterizo con la Argentina y Uruguay, es uno de los estados en que la expansión de la pandemia preocupa, sobre todo durante el actual invierno austral, que favorece la circulación de enfermedades respiratorias, como el coronavirus.



Según los últimos datos de la Secretaría Regional de Salud, en esa región de cerca de 11 millones de habitantes, hasta ahora han sido detectados unos 50.000 contagios, con casi 1.500 muertes.