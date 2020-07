Crecen los casos en España y llaman a la responsabilidad civil

Los rebrotes en Cataluña, Aragón y Andalucía pusieron un llamado de atención en España y las autoridades llamaron a la responsabilidad civil y la adopción de medidas voluntarias.

Desde mediados de mayo, cuando la curva era descendiente, no se veía un aumento sostenido de casos y brotes en el país. En la actualidad, se registraron 28.420 fallecimientos y 260.255 contagios confirmados de COVID-19.

Si bien las cifras están muy lejos de los picos de abril, la tendencia está en aumento y esto preocupó a las autoridades.

En Córdoba, Andalucía, se detectaron 73 infectados que, luego del rastreo, están originados en una fiesta de 400 personas en un local bailable. Si bien la región sufre varios rebrotes, este es el principal, pero las autoridades mantienen la reapertura y confían en que las personas cumplirán con las medidas de distanciamiento y uso de barbijos.

Cataluña es la región donde más casos se están presentando, con 994 contagios en as últimas 24 horas. De cualquier forma, el Gobierno no impondrá cuarentena focalizada y sigue apostando al confinamiento voluntario.

"Es mejor limitar la actividad. Este fin de semana ha habido salidas desde el área metropolitana, pero yo creo que la mayoría de la población es responsable", informó el director de la Unidad de Seguimiento en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz.

La directora de Protección Civil, Isabel Ferrer, llamó a la responsabilidad civil para detener la pandemia y aseguró que hay “imágenes que asustan” en relación a las fotografías de personas sin tapabocas en playas y bares.