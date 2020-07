Covid: Gobierno de facto de Bolivia expropia hospitales y cementerios

El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, anunció el lunes en conferencia de prensa que la administración de facto de Jeanine Áñez planea expropiar hospitales y cementerios privados en distintas regiones del país sudamericano, para intentar evitar el colapso en la atención médica y funeraria durante el avance de la pandemia del coronavirus.

Por lo pronto, adelantó que la medida afectará al centro de salud Univalle, en la ciudad de Cochabamba, con una capacidad de 120 camas y 20 unidades de terapia intensiva, y el Udabol, ubicado en Santa Cruz, con 400 camas y 100 plazas para cuidados intensos.

"Vamos a comenzar con las negociaciones, seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios, pero no se trata de quitarle nada a nadie. Si se expropia, se da un precio justo", comentó el funcionario, quien ocupó el cargo tras el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.

Sobre los cementerios, se considera una acción similar en caso de que los espacios públicos se saturen ante el aumento de fallecidos por covid-19. "En una semana, si no me equivoco, podríamos colapsar el Cementerio General", advirtió el ministro. Al mismo tiempo, aseguró: "No vamos a permitir que nuestra gente no tenga dónde estar enterrada".

Tras los dichos de Murillo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo: "Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales".

@CEPB_Bolivia rechazó hoy el anuncio del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo; quien esta mañana informó que se iniciarán procesos de expropiación o intervención del Hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital Univalle de Cochabamba.

En ese sentido, también señalaron que en caso de expropiar, se debería aclarar la necesidad pública de la acción mediante una ley.

"No somos el MAS"

Ante la polémica generada, el propio Murillo bajó el tono de sus dichos: "Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien. Si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS [alianza liderada por Morales], no somos locos, pero sí nos preocupamos de verdad por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas", expresó en una entrevista con Unitel.

Y añadió: "El Gobierno está con muchísimos problemas por el abandono de 14 años en la salud". Además, comentó que está dispuesto a producir "los acuerdos que haya que generar [con el sector privado] para salvar vidas".

Asimismo, lamentó que Bolivia tenga "todos los hospitales saturados". También detalló que el 30 % de los asegurados por la Caja de Seguridad Social no puede ser atendido porque los establecimientos están rebasados: "Un gran porcentaje de esa gente está yendo hacia otros hospitales del Estado, destinados a los más necesitados".

Entre tanto, el Ministerio de Salud informó que el país plurinacional reportó 1.063 nuevos casos de coronavirus y 59 decesos en las últimas horas, elevando la cifra total a 49.520 contagios confirmados y 1.866 fallecidos.

