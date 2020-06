Alerta coronavirus: demuestran que las gotitas respiratorias pueden viajar más de dos metros

Las gotas que emite una persona cuando tose, estornuda o habla pueden llegar a desplazarse, dependiendo de las condiciones ambientales, más de dos metros, por lo que una mayor distancia social sería recomendable, señala un estudio que publica hoy, martes, Physics of Fluid.



La investigación analizó el movimiento evaporación y propagación de las gotas respiratorias por las que se transmiten enfermedades como la Covid-19 y está firmado por expertos de las universidades de Toronto (Canadá) y La Jolla (EE.UU) y el Instituto Indio de Ciencias.



Los investigadores vieron que "sin viento y dependiendo de las condiciones ambientales", las gotículas "viajaban entre 2,5 y 3,9 metros antes evaporarse o escapar", indicó Abihshek Saha, coautor de informe.



Este descubrimiento implica que "la distancia social a, quizás más de 1,80 metros, es esencial", señala en un comunicado el Instituto Americano de Físicas.



Además, el tamaño inicial de las gotitas que más sobreviven es de 18 a 50 micras, lo que significa que "las mascarillas pueden ayudar" frente a la transmisión de virus respiratorios.



Este modelo "no pretende predecir la propagación exacta de la Covid-19", explicó otro de los autores del texto Saptarshi Basu, pero muestra que el tiempo de evaporación o desecación de las gotas es altamente sensible a la temperatura ambiente y a la humedad relativa.



El equipo desarrolló un modelo matemático para estudiar, entre otros factores, la aerodinámica y las características de evaporación de las gotas respiratorias.



"El tamaño de la nubes de gotitas, la distancia hasta la que llega y su tiempo de vida son todos factores importantes que hemos calculado usando la conservación de la masa, el impulso, la energía y los tipos", dijo Swetaprovo Chaudhuri, también firmante del texto.