Reconocido médico contradice a Trump y dice que EE.UU. hará más test, no menos

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, no le ha ordenado reducir el número de test del coronavirus SARS-CoV-2 y aseguró que el Gobierno aumentará esas pruebas, en vez de reducirlas.



Fauci testificó ante un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde los legisladores le preguntaron sobre los recientes comentarios de Trump, quien el sábado durante un mitin en Tulsa (Oklahoma) anunció que había solicitado que se redujeran los test de la Covid-19.



"Al contrario, vamos a hacer más test, no menos", respondió Fauci, quien aseguró que Trump no le ha pedido a él ni a otros tres responsables sanitarios que reduzcan las pruebas.



"Hasta donde yo sé, a ninguno de nosotros se nos ha pedido que reduzcamos los test. Eso es simplemente un hecho, de hecho vamos a hacer más test", agregó Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU. y forma parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus.



El epidemiólogo, famoso por su lucha contra el sida en los años 80, compareció en la Cámara Baja junto al director de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, quien también negó haber recibido presiones de Trump para reducir los test.





"Todos nosotros hemos estado y seguimos comprometidos con incrementar el inmediato y temprano acceso a los test", aseveró Redfield.



También negaron cualquier presión otros dos altos cargos presentes en la audiencia: el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), Stephen M. Hahn; y el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Brett Giroir.



Durante los últimos días, en EE.UU., el número de casos de coronavirus ha aumentado en más de la mitad en los 50 estados de EE.UU., de manera que algunas autoridades locales están teniendo que dar marcha atrás en sus planes de reapertura.



En medio de ese repunte, el sábado durante un acto electoral en Tulsa, el mandatario anunció que había ordenado reducir el número de pruebas al considerar que "son un arma de doble filo" porque cuantos más test se realizan, más casos se detectan.



Desde la Casa Blanca se intentó rebajar el perfil de esas declaraciones y, este lunes, la portavoz, Kayleigh McEnany, insinuó que el mandatario estaba bromeando.



Sin embargo, preguntado hoy por la prensa, Trump defendió que "no bromea" e insistió en su idea de que "si se hacen más test, se encuentran más casos".



De acuerdo a datos del CDC, EE.UU. ha efectuado 27 millones de pruebas de coronavirus, de las que un 10 % han resultado positivas.



Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, al menos 2,3 millones de personas han contraído el virus en EE.UU. y más de 120.600 han muerto, lo que supone casi un cuarto del total mundial.