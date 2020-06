Increíble: un Lamborghini chocó desde atrás a otro exactamente igual

Un choque desde atrás entre dos autos no es algo inusual, pero si el siniestro es protagonizado por dos Lamborghini Aventador del mismo color no hay chances que no llame la atención. La colisión ocurrió en las calles de Singapur y no hubo que lamentar heridos.