Chile sumó 31.142 nuevos casos de coronavirus en un solo día

El Ministerio de Salud de Chile informó este martes de que ajustó las cifras de casos de Covid-19 desde la llegada de la pandemia al país y que encontró 31.412 contagios que no se habían contabilizado debido a demoras en los procesos de notificación y actualización del sistema.



El nuevo registró será sumado este miércoles a las cifras totales, por lo que, junto a los 5.013 casos nuevos de los que se dio cuenta hoy oficialmente, el número de contagios se situará en torno a los 216.000 desde que el pasado 3 de marzo se confirmara el primer positivo, apenas unos 17.000 casos menos que los registrados en Perú, hasta ahora en segundo lugar de la región después de Brasil en relación a cantidad de pacientes con Covid-19.



Sin incluir el ajuste que se oficializará este miércoles, el país austral totaliza 184.449 contagiados, dejando a Chile como el tercer país de Latinoamérica con más casos.



En cuanto al número de fallecidos, el Ministerio reportó otros 21 decesos, llevando la sumatoria a 3.383.

"Después de un largo camino trabajando junto con la red de laboratorios de todo país, que son más de 80, hemos logrado consolidar una base de datos para tener otra fuente que nos permite buscar o intentar encontrar aquellas personas que teniendo un examen positivo no habían sido incluidas en nuestra base de datos", dijo a la prensa el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio, Rafael Araos, para explicar el hallazgo de los 31.412 casos no notificados hasta ahora.



Esto se produjo "porque o no fueron notificados o no fueron cambiados sus estados de sospechoso a confirmados", agregó la autoridad.



En cuanto a la capacidad hospitalaria, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, cifró en 1.727 los enfermos por coronavirus que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. De ellos, 1.470 estarían conectados a ventiladores mecánicos, mientras que de éstos, 376 personas se encontrarían en estado crítico.

Hibernación en Santiago

En la rueda de prensa posterior al balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado respecto a la recomendación hecha por el centro de estudios local Espacio Público sobre una hibernación en la capital chilena, además de que se endurezcan las medidas restrictivas y la fiscalización, junto con aumentar la ayuda económica a los más afectados.



"Todas esas propuestas que tienen que ver con cuarentenas, hibernación, toque de queda, se manejan los días miércoles en el comité ampliado de expertos que dirige el presidente de la república (...) Ellos serán los encargados de dar respuesta a esas solicitudes", dijo Paris.

"Agradezco la tramitación rápida en el Senado el (proyecto de ley de) aumento de penas para aquellas personas que no cumplen (con las medidas impuestas)", sostuvo el secretario de estado.