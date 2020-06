La Corte de EE.UU. falla a favor de trabajadores LGBT

Con el país aún conmocionado por las multitudinarias protestas que siguen reclamando el fin del racismo, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó hoy una victoria clave a los trabajadores LGBT al rechazar el argumento del gobierno y fallar que los derechos de esta comunidad están contemplados en la ley de derechos civiles de 1964.



El tema era debatido hace años en las cortes inferiores y el caso puntual que llevó a la Corte Suprema no involucra al presidente Donald Trump, pero hace solo tres días y ante la falta de un consenso judicial, su gobierno presentó una iniciativa para dar marcha atrás en la protección que garantizaba a pacientes trans el sistema de salud aprobado en 2010 y conocido como Obamacare.



Hoy, por seis votos contra tres, la Corte Suprema falló que la ley de derechos civiles protege contra cualquier tipo de discriminación laboral a las comunidades LGBT, un resultado no del todo esperado ya que se trata de un tribunal de mayoría conservadora.



El eje de la discusión fue si estaban amparados en el artículo VII de la Ley de Derechos Civiles de años sesenta que prohíbe la discriminación por sexo.



"Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o trans, despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado a miembros de otro sexo. El sexo juega un rol necesario e imposible de disfrazar en esa decisión, exactamente como lo prohíbe el artículo VII", argumentó en el fallo el juez Neil Gorsuch, el primer magistrado que Trump nominó a la Corte Suprema.



Los otros jueces conservadores -Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh- votaron en contra, según informó el canal CNN.



Kavanaugh argumentó que la corte estaba reescribiendo la ley -una prerrogativa única del Congreso- ya que el texto original habla de sexo, "no de identidad de género y orientación sexual".



No obstante, el juez -que asumió el cargo tras ser nominado por Trump y enfrentar una denuncia por abuso sexual- reconoció que la decisión de la mayoría de la corte es "una victoria importante que consiguieron hoy los gays y lesbianas estadounidenses".



La decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto directo para más de 8 millones de trabajadores LGBT.