Doctores señalan una nueva condición médica asociada con el covid-19: la 'hipoxia feliz'

Varios pacientes diagnosticados con el covid-19 sufren de hipoxia grave a pesar de no presentar los síntomas correspondientes, informa The Guardian.

En particular, el diario reporta, con referencia a médicos británicos, que una parte de los enfermos entra a unidades de emergencias con una saturación de oxígeno inferior al 90 % —y en algunos casos al 50 %— mientras que esta cifra no debería estar por debajo del 95 % en una persona sana.

"Es intrigante ver a tanta gente que entra, hasta qué punto son hipóxicos. Vemos saturaciones de oxígeno muy bajas yellos no lo saben", indica el doctor Jonathan Bannard-Smith, del hospital Manchester Royal Infirmary.

"Por lo general, no veríamos este fenómeno en la influenza o la neumonía extrahospitalaria. Es mucho más profundo y un ejemplo de fisiología muy anormal que se desarrolla ante nuestros ojos", agrega.

"Simplemente no lo entendemos"

Otro doctor entrevistado por el diario, el anestesista Mike Charlesworth, del Hospital Wythenshawe (en Mánchester), confirma que esa condición no se observa en otras enfermedades de naturaleza pulmonar.

"Con neumonía o embolia pulmonar no estarían sentados en la cama hablando contigo. Simplemente no lo entendemos. No sabemos si está causando a los órganos un daño que no podemos detectar. No entendemos si el cuerpo está compensando", indica Charlesworth.

Al mismo tiempo, sugiere que el fenómeno —que es conocido como 'hipoxia feliz'— podría resultar en una alteración de la conciencia, un efecto que probablemente sintió cuando él mismo padecía del covid-19 en marzo.

"Enviaba mensajes de móvil muy extraños. En esencia, estaba delirando. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber ingresado en el hospital. Estoy bastante seguro de que mis niveles de oxígeno eran bajos. Mi esposa dijo que mis labios estaban muy oscuros. Pero probablemente era hipóxico y mi cerebro probablemente no funcionaba muy bien", señala Charlesworth.

Otro médico de una clínica de Londres reveló, bajo condición de anonimato, que los pacientes con una oxidación extremadamente baja generalmente tienen mal pronóstico. "He tenido algunos pacientes como esta", aclara el doctor refiriéndose a una enferma que ingresó en su hospital con un 30 % de la saturación normal y murió tras una semana en ventilación mecánica: "Lamentablemente, sus resultados tienden a ser malos en mi experiencia".

En cuanto a las causas de esa hipoxia, debería ser resultado de una serie de causas como la inflamación de los pulmones y la coagulación de la sangre, indica el diario.

RT