Bolsonaro se enojó y mandó a los periodista a "callarse la boca"

Los nombramientos en la cúpula policial de Brasil sigue dando mucho que hablar y polemizar en ese país. Hoy, el presidente Jair Bolsonaro rechazó la acusación de estar rearmando la Policía a su antojo. Así lo había denunciado el exministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro.

Por eso cuando se le intentó consultar sobre el tema, el mandatario reaccionó mandando a "callarse la boca" a los periodistas.



Cuando ingresó a la residencia oficial en la capital Brasilia, Bolsonaro saludó a un grupo de simpatizantes y denunció como "canalla" al diario Folha de Sao Paulo por vincular el cese del jefe policial de Rio de Janeiro -que investiga a la familia presidencial- con la asunción del nuevo titular de la Policía Federal, el comisario Rolando Alexandre de Souza, un hombre cercano al mandatario.

Según el medio aludido, Alexandre de Souza decidió cambiar al superintendente de la fuerza investigadora en Río de Janeiro, lo que, sostuvo, confirmaría la "interferencia política" denunciada por Moro al dejar el Gobierno.



Moro aseguró que Bolsonaro considera la jefatura de la Policía Federal como un puesto clave y, por eso, reemplazó a su titular por alguien de su confianza.



En Río de Janeiro, la Fiscalía investiga al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, por supuesto lavado de dinero y desvío de bienes públicos para las bandas parapoliciales, o milicias, como se las conoce en Brasil.

En cambio, Bolsonaro explicó que el cese del superintendente del organismo en Río de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, fue decidido por Alexandre de Souza para ascenderlo como subdirector nacional de la Policía.



Cuando la prensa intento preguntar sobre esta designación, el mandatario estalló.



"Callarse la boca, no pregunten nada", vociferó al menos en tres ocasiones, mientras sus seguidores también insultaban a los reporteros en sus frustrados intentos por preguntar.

"Yo no interferí en nada, si yo tuviera injerencia en la Policía Federal (el superintendente de Río) no iría a donde está yendo, yo no interfiero en la Policía Federal... Prensa canalla, mentirosa", exclamó antes de dejar el lugar, aplaudido por sus simpatizantes.