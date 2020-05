Brasil superó los 500.000 contagios

Brasil superó hoy los 500.000 casos confirmados de coronavirus y quedó al borde de sumar 30.000 muertes por la enfermedad, mientras el gobierno informó que recibió de Estados Unidos dos millones de dosis de hidroxicloroquina, un remedio desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar la Covid-19.



Con 16.409 casos y 480 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, Brasil sumaba 514.849 contagios y 29.314 decesos por coronavirus, reportó esta noche el Ministerio de Salud.



La cantidad de nuevas defunciones contrasta con las más de 1.000 registradas entre el martes y el viernes pasados, aunque es usual que los fines de semana sea menor debido a que entonces trabajan menos personas en el procesamiento de las estadísticas de la pandemia.



Más temprano, el gobierno informó que recibió dos millones de dosis de hidroxicloroquina de Estados Unidos para tratar a enfermos de coronavirus, pese a que no es recomendado por la OMS, y anunció un programa de cooperación sanitaria entre ambos países, los dos más afectados por la pandemia.



La hidroxicloroquina, un medicamento usado habitualmente para tratar la malaria, será aplicada a “ayudar a los enfermeros, médicos y profesionales de la salud de Brasil contra el virus” y también “para el tratamiento de los brasileños infectados”, dijo la cancillería en un comunicado.



Esa sustancia es defendida como un medicamento efectivo contra el coronavirus por los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que no existen estudios científicos que confirmen esa hipótesis.



La OMS instó a los gobiernos a evitar su uso, pues no se comprobó el supuesto efecto benéfico y, en cambio, se estableció que puede causar otros males, como arritmias cardíacas y eventuales infartos.