Coronavirus: ¿Te podés contagiar por viajar en ascensor?

Para quienes viven o trabajan en edificios altos, tomar el ascensor es una actividad habitual que se ha convertido en peligrosa en tiempos de pandemia.

La mayoría de los ascensores no son lo suficientemente grandes como para mantener una distancia de 1,80 metros con otras personas, por lo que existe la posibilidad de que personas infectadas puedan transmitir el virus, en particular, si no usan barbijo y tosen, conversan o simplemente vienen de trotar y respiran con fuerza.

Pero, incluso si uno viaja solo en el ascensor, hay otras maneras de contagiarse coronavirus, aunque el riesgo es bajo. Los botones y los pasamanos en los costados son un riesgo potencial si luego de tocarlos nos tocamos la cara.

Richard Corsi, decano de ingeniería y computador científico en la Universidad del Estado de Portland y especialista en calidad del aire en interiores, decidió hacer el modelo de un viaje hipotético en un ascensor a velocidades comunes, con tiempos de cierre de puerta y sistemas de ventilación.

En este modelo, el pasajero A infectado entra al ascensor en el primer piso y viaja solo durante 31 segundos hasta el 10º piso de un edificio residencial. Durante el viaje, el pasajero, que no usa barbijo, tose y habla por el teléfono celular, exhala gotitas que contienen el virus. Algunas gotitas caen al piso, otras golpean los costados del ascensor y algunas flotan en el aire.

El ascensor se detiene en el 10º piso, y las puertas se abren durante 10 segundos mientras el pasajero sale. Arrastra consigo algunos de sus gérmenes mientras sale, ya que las diferentes presiones desde adentro y afuera del ascensor hacen que el aire se arremoline y se mezcle, diluyendo el aire del ascensor a aproximadamente la mitad. La puerta se cierra, el ascensor vuelve directamente al primer piso, donde el Pasajero B está esperando. Se abre la puerta, y el aire del hall circula hacia dentro del ascensor, diluyendo el aire del ascensor nuevamente a la mitad, mientras el Pasajero B ingresa.

Basado en este modelo, el Pasajero B está expuesto a aproximadamente un 25% de las partículas virales del Pasajero A, expulsadas durante su viaje.

La gran pregunta es si el Pasajero B se enfermaría después de estar expuesto a las partículas virales durante un viaje breve en ascensor. En una tos simple, una persona puede toser hasta incluso 300.000 partículas y los médicos todavía no saben qué dosis de coronavirus es necesaria para enfermar a un persona.

“No sé si la dosis en un ascensor será lo suficientemente alta para plantear un riesgo significativo, pero probablemente yo iría por las escaleras, si fuera posible”, sostuvo Corsi.

Sin embargo, muchos expertos en enfermedades infecciosas no creen que las partículas en el aire en los ascensores vacíos planteen un riesgo significativo en la vida real cuando se trata del coronavirus. “Probablemente, el riesgo de estar en un ascensor estaría más relacionado con tocar los botones que con estar en contacto con el aire exhalado por alguien que estaba en el ascensor anteriormente”, explicaron.

La solución para aquellos que tenemos que usar el ascensor es tomar precauciones de sentido común. Primero, cuando sea posible, evitar viajar en ascensor con otra persona. Y siempre usar barbijo dentro del ascensor, incluso si se viaja solo; el barbijo lo protegerá a usted del último pasajero, y protegerá al próximo pasajero de sus gérmenes. Evite tocarse la cara después de tocar los botones del ascensor y lávese las manos después. Y si debe viajar con una o dos personas, no suba a menos que todos dentro del ascensor tengan puesto el barbijo.