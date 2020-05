La OMS considera "probable" un nuevo brote de coronavirus en primavera

La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, considera "probable" que en otoño del Hemisferio Norte, primavera del Hemisferio Sur, se produzca un nuevo brote de coronavirus, reseñan medios españoles.

"Si hay algo que no funciona, suele ser hacer predicciones", subrayó Neira durante un seminario online sobre el futuro del covid-19, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de aprender y sacar conclusiones de la actual crisis sanitaria para estar preparados ante una posible segunda oleada del virus.

"Estaremos mejor preparados" ante un eventual rebrote del SARS-CoV-2, porque ya se han elaborado determinadas medidas eficaces para "minimizar" la transmisión y habrá un protocolo terapéutico para atender al 5 por ciento de los contagiados graves, estima la experta española.

La representante de la OMS ha agregado que los pacientes que han contraído la enfermedad adquieren una protección frente a futuros contagios, aunque se desconoce cuánto dura esa inmunidad. Sin embargo, ha advertido de que solo una pequeña parte de la población la obtendrá.

La vacuna "más rápida de la historia"

En cuanto a la tan esperada vacuna contra el coronavirus, Neira ha instado a "no caer en el exceso de optimismo" porque lo más probable es que no llegue hasta el año que viene. No obstante, ha destacado que las condiciones actuales ayudarían a lograr "la vacuna más rápida de la historia".

Según la médica, "nunca en la historia ha habido tantos recursos científicos y económicos —8.000 millones de dólares— y voluntad política" para lograr una vacuna cuanto antes, lo que permitirá "acelerar todo lo acelerable", aunque —recuerda— hay pasos que no se pueden saltar".

