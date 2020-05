El principal epidemiólogo de EE.UU.: "No hay garantía de que una vacuna contra el covid-19 sea efectiva"

Mientras investigadores de todo el mundo se esfuerzan en desarrollar una vacuna contra el covid-19, el epidemiólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU, ha advertido este martes que "no hay garantía" de que, una vez se consiga, "sea realmente efectiva".

Durante una audiencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado sobre el camino para reabrir negocios en EE.UU., Fauci se refirió a la cuestión de si la vacuna será efectiva, que denominó como "una de las grandes incógnitas". "Puede tener todo lo que crees que está en su lugar y no inducir el tipo de respuesta inmune que resulte protectora y duradera", detalló.

El principal epidemiólogo de EE.UU. descartó casi totalmente la posibilidad de que los científicos desarrollen un tratamiento o una vacuna para la enfermedad en otoño. Hasta que una vacuna esté lista, el país necesita continuar tratando de mitigar y contener brotes, aseveró.

"Cautelosamente optimista"

Fauci alertó, además, sobre la posibilidad de que algunas vacunas experimentales pudieran, de hecho, reforzar los efectos negativos del virus. En este sentido, apuntó que ha habido al menos dos vacunas en el pasado que han producido una "respuesta subóptima". "Y cuando la persona se expone, en realidad tienen una mayor patogénesis de la enfermedad, lo que siempre es preocupante. Así que queremos asegurarnos de que eso no suceda", explicó.

Aun así, Fauci se mostró "cautelosamente optimista" ante la posibilidad de que haya "un candidato que tendrá cierto grado de eficacia" y "un porcentaje suficiente que induzca el tipo de inmunidad colectiva".

Antes de la audiencia, el epidemiólogo adelantó en un correo electrónico a The New York Times que si se omiten los puntos de control en las pautas de 'Open America Again' ('Abriendo EE.UU. de nuevo') "corremos el riesgo de sufrir múltiples brotes en todo el país". "Esto no solo dará como resultado sufrimiento y muertes innecesarias, sino que, en realidad, nos retrasará en nuestra búsqueda de volver a la normalidad", vaticinó Fauci.

