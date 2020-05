Brasil vuelve a marcar récord de muertes diarias por coronavirus

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 12/05

??177.589 casos confirmados

??92.593 em acompanhamento

??72.597 recuperados

??12.400 óbitos

??206 apresentam data do óbito nos últimos 3 dias

??2.050 óbitos em investigação

Saiba mais https://t.co/fIH1TRftNx pic.twitter.com/3YRV4BWyWa