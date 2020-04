Estados Unidos confirmó más de 8.000 muertes por coronavirus

El número de personas contagiadas por el coronavirus en Estados Unidos superó este sábado los 300.000, con más de 8.000 muertos en todo el país, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins (Maryland).

EEUU es el país con más infectados por el coronavirus, seguido por España que cuenta con 124.736 contagios. Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país, ya que allí hay más de 3550 casos.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, manifestó que todavía no se ha alcanzado el pico de contagios, pero que no esperan que sea tan alto.

Tras varias semanas sin tomar medidas, en los últimos días el gobierno de Donald Trump le recomendó a la gente que se tape la cara con piezas de tela para cubrirse cuando salen de sus casas.

“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo (...) no creo que yo vaya a hacerlo”, había dicho el mandatario en una conferencia de prensa.