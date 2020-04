Ecuador: familias se agolpan en el cementerio para buscar a sus difuntos

Son muchas las personas que se agolpaban hoy en el cementerio Parques de la Paz de Guayaquil para exigir que les entreguen los cadáveres de sus familiares para poder inhumarlos, en medio de la gran crisis provocada en la ciudad ecuatoriana por la pandemia del Covid-19.



"Hoy nos prometieron dar una lista oficial con todos los cadáveres que están allí, porque hay más de diez cuerpos irreconocidos que Medicina Legal va a proceder a reconocerlos por algún medio, por las huellas dactilares", manifestó a la Jorge Díaz, quien esperaba tras la reja del acceso al cementerio para ver si el nombre de su padre figuraba en alguna de las listas.



Los cadáveres corresponden a personas que han fallecido en los hospitales o incluso en domicilios particulares por el coronavirus u otras causas, y que han sido recogidos por las autoridades esta semana.



"Hay una lista que ha emitido el hospital de Los Ceibos pero no sé si será una lista oficial o algo aproximado, pero en esa lista no estaba el nombre de mi padre", aseguró Díaz en medio de la incertidumbre.



Fuera del camposanto, al que las autoridades llevan los cadáveres, se concentraban desde la mañana de hoy alrededor de treinta personas en las mismas circunstancias.



Se trata de un cementerio para quienes no tienen recursos para hacer una inhumación de forma privada y donde el registro se complica porque muchos restos mortales llegan de hospitales.



El protocolo estipula que cuando fallece alguna persona, sus familiares se encargan de gestionar los permisos y regresar al departamento médico para retirarlos.



Pero los deudos denunciaron que en las actuales circunstancias cuando concluyen la gestión se encuentran con que el cadáver no está donde debería en una situación normal, sino que ha sido trasladado a una morgue, donde los familiares deben buscarlo y pasar, en la mayoría de los casos, por la dolorosa tarea de abrir una a una las fundas que los envuelven a fin de identificar a sus seres queridos.



Otra circunstancia es que el cuerpo haya sido trasladado al cementerio público del Parque de la Paz, en La Aurora, en el norte de Guayaquil, donde el sufrimiento puede ser doble porque muchas veces se enteran allí de que sus seres queridos no han llegado y no saben dónde están.



La provincia de Guayas tenía el mayor número de contagios, con 2.388, mientras que Pichincha, cuya capital es Quito, tiene 285, de los 3.368 positivos en todo el país, de acuerdo a datos oficiales del viernes.



El número de fallecidos por la Covid-19 reportados fueron 145 y se cree que otras 101 personas podrían haber fallecido como consecuencia del virus.