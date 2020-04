Dos muertos y seis heridos en un ataque con un cuchillo en Francia

Dos personas murieron este sábado en un ataque perpetrado por un hombre con un cuchillo en la localidad de Romans sur Isère, en el este de Francia, que dejó además seis heridos, cuatro de ellos graves, según confirmó la alcaldesa de la ciudad en la prensa nacional.



"Una persona con un cuchillo se ha lanzado sobre personas inocentes en el interior de comercios y en la calle. Ha dejado seis víctimas, dos de ellas han muerto y cuatro están en estado de urgencia absoluta, además del autor que estaba ligeramente herido pero ha sido ya detenido", indicó la alcaldesa, Marie-Hélène Thoraval, en la cadena "BFM TV".



La Fiscalía antiterrorista informó a EFE de que está actualmente "evaluando la situación" para saber si se hace cargo de la investigación, que dirige por ahora la Dirección de la policía judicial de Lyon.



Uno de los testigos que alertó a las autoridades, trabajador de uno de los comercios adyacentes, indicó en la prensa gala que una persona entró gritando que había sido apuñalada.



La policía les pidió que cerrarán los establecimientos inmediatamente.



"Ha entrado en comercios pero no puedo dar más detalles. El recorrido del atacante será establecido en las próximas horas", añadió la alcaldesa.



Varios testigos señalan en la emisora regional "France Bleu" que el atacante gritó "Allah Akbar" (Alá es grande) al lanzarse sobre sus víctimas dentro de varios establecimientos en una de las principales avenidas de Romans sur Isère, localidad de unos 33.000 habitantes situada a 24 kilómetros de la ciudad de Valence.



El detenido se ha identificado como un sudanés demandante de asilo, nacido en 1987, aunque como no llevaba documentos la policía no ha podido aún verificar su identidad.



Según "France Bleu", entre los fallecidos se encuentra el cliente de un estanco y el carnicero de uno de los comercios afectados.



Francia se encuentra desde el pasado 17 de marzo en estado de urgencia sanitaria por la crisis del coronavirus, que ha dejado más de 6.500 muertos en el país, por lo que los ciudadanos solo pueden salir para comprar productos de primera necesidad o realizar una breve actividad física en torno a sus casas.