España analiza volver a la normalidad a fines de junio

El Gobierno español anunció este martes el plan para devolver al país a la normalidad tras la pandemia de coronavirus, que se llevará a cabo en cuatro fases, desde mayo y previsiblemente hasta finales de junio, y se aplicará en los distintos territorios según la evolución de la enfermedad.



Con este plan, el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez quiere reanudar la actividad socioeconómica de España, fuertemente afectada ya por el desempleo tras un largo periodo de confinamiento y duras medidas restrictivas.



Cada fase incluye mayores niveles de apertura en comercios, hostelería y actividades culturales, deportivas y religiosas, explicó en una declaración televisada Sánchez, quien avanzó que los colegios retomarán su actividad por norma general en septiembre.



El plan, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, parte de una denominada fase 0, y que se aplicará a casi todo el país desde el lunes próximo, y cada territorio podrá avanzar cada dos semanas a la siguiente etapa en función de sus avances en el control de la enfermedad.



Esta fase 0 parte de la situación actual a la que se añadirá una limitadísima apertura en el pequeño comercio, por ejemplo en restaurantes (para recoger comida) o peluquerías, siempre con cita previa.

Recuperar la normalidad, sin poner en riesgo la salud

El objetivo de este plan gradual "es recuperar la vida cotidiana sin poner en riesgo la salud colectiva", afirmó Sánchez, quien también advirtió de que "no habrá movilidad" entre las provincias e islas del país "hasta lograr la nueva normalidad".



Sánchez recordó que está previsto que desde el próximo sábado, si la evolución de la enfermedad sigue como hasta ahora, los españoles podrán salir a hacer ejercicio en solitario o para pasear con las personas con las que convivan.



Cuatro pequeñas islas en las que no ha habido casos de coronavirus en varias semanas entrarán ya en la fase 1 el próximo lunes.



A partir del 11 de mayo las autoridades evaluarán los avances en el control de la pandemia y podrían incluir a nuevos territorios en la fase 1.



Esta etapa 1 permitirá, por ejemplo, aumenta la apertura de la hostelería a las terrazas (al 30 por ciento de su capacidad) y la reanudación de la actividad de los hoteles, aunque no de sus zonas comunes.

España es uno de los países más golpeados de la pandemia en todo el mundo con 23.822 muertos y 210.773 casos, según las últimas cifras divulgadas hoy.



.