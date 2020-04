Paraguay: evalúan levantar la cuarentena para que los jóvenes ganen inmunidad

Las autoridades sanitarias de Paraguay, donde murieron ocho personas por el coronavirus y lo padecen más de 200, plantearon hoy la necesidad de levantar paulatinamente las medidas de confinamiento, aún exponiendo a un posible contagio a los jóvenes para "ganar inmunidad".



El director de Vigilancia del Ministerio de Salud, Guillermo Sequera, defendió en una entrevista con el canal Telefuturo que la sociedad tiene que "enfermarse para poder ganar inmunidad", una teoría que impulsaron el Reino Unido y los Paises Bajos antes de dar marcha atrás por el aumento masivo de contagios y muertos.



La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció formalmente que no apoya esta estrategia para enfrentar la pandemia e incluso advirtió sobre sus consecuencias porque aún no existen pruebas de que las personas recuperadas de coronavirus estén completamente inmunizadas.



"No nos conviene frenar del todo la epidemia, porque si frenamos la epidemia lo que estamos haciendo es evitar enfermarnos, que suena bien, pero en algún momento nos vamos a enfermar. Lo que tenemos que controlar es que nos enfermemos, pero lentamente", afirmó, el funcionario, a contramano de la indicación de la OMS.



Sequera planteó que la cuarentena se irá relajando, pensando "a quién se elige para que se enferme", aunque "suene duro".



En ese sentido, propuso a los jóvenes porque, aseguró, son menos vulnerables al coronavirus, pese a que existen sobrados casos en el mundo de personas jóvenes que fallecieron por el virus.



Paraguay, con tan solo 208 casos confirmados y ocho muertos, declaró una cuarentena nacional que estará vigente hasta el 26 de abril para evitar un colapso de su sistema de salud, que ya estaba sobrecargado por un brote nacional de dengue.