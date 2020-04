El gobierno de Chile advirtió que habrá cuarentena hasta la primavera

Jaime Mañalich, ministro de Salud, afirmó hoy que “la nueva normalidad” tras la pandemia de coronavirus “va a llegar con la primavera” y exhortó a sus compatriotas a “pensar en un país sin cuarentena no antes de agosto o septiembre” y a acostumbrarse a usar barbijo hasta que aparezca una vacuna contra la enfermedad, tal vez por dos años.



“Yo creo que la nueva normalidad, en el sentido más amplio en todo el país, va a llegar con la primavera”, dijo Mañalich al Canal 13 de televisión.



“Creo que paulatinamente, con diferencias en regiones y ciudades, algunas van a entrar en cuarentena, otras salir, pero nosotros deberíamos pensar en un país sin cuarentena no antes de agosto o septiembre”, agregó.



De todos modos, Mañalich advirtió que Chile no volverá a su antigua normalidad sino que irá hacia una “nueva”, al menos hasta que se descubra una vacuna contra el coronavirus.



“Mientras no haya vacuna, digamos en Chile, en dos años más, vamos a volver a una nueva normalidad” que “significa que todo el mundo va a tener que usar mascarilla siempre hasta que haya vacuna para esta enfermedad”, explicó, según reprodujo el diario El Mercurio.



El funcionario dijo que hay dos formas de salir de esa “nueva normalidad”: una es “a través de una vacuna”, y la otra, que “un número relevante de la población, 80%, se infectó de coronavirus, generó defensas y no se enferma más”, haciendo “poco probable que contagie a otros o se contagie”.



Mañalich aseguró que “la idea” que el gobierno tiene de la pandemia “ya es bastante clara” y que está “preparado para un brote epidémico mucho más grande” que el que está viviendo el país.



“Estamos empezando una quinta fase, dado que el número de personas que se están recuperando y el número de personas que podría estar inmune, que vamos a detectar por anticuerpos, es cada vez mayor”, sostuvo.



Con todo, Chile superó hoy -a 48 días de haber registrado su primer contagio- la barrera de los 10.000 casos confirmados de coronavirus, con 10.088, de los cuales 133 fallecieron y 4.338 se recuperaron, informó el Ministerio de Salud.