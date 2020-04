Occidente reclama a China explicaciones por su manejo del coronavirus

Mientras la enfermedad COVID-19 se expande aceleradamente por numerosos países, varias naciones de Occidente exigen explicaciones a China por su manejo del virus SARS-Cov-2 y la transparencia de la información que entregó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los inicios de la pandemia.

China está nuevamente en el ojo de la tormenta poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara los aportes a la OMS al cuestionar los pocos mecanismos de control que ejerció el organismo sobre el país asiático, a la vez que resurgen las hipótesis sobre el origen del virus SARS-Cov-2 en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, epicentro inicial de la enfermedad.

Otros países se sumaron a los cuestionamientos. Reino Unido advirtió hoy a China que deberá responder "preguntas difíciles" sobre la aparición del virus y el "porqué no pudo ser detenido antes", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. "Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda de que todo no puede continuar como antes después de esta crisis", agregó.

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó en una entrevista que "no seamos tan ingenuos como para decir que (China) ha sido mucho mejor manejando esto (el brote de coronavirus)”, y sentenció: "No lo sabemos. Claramente pasaron cosas que desconocemos".

Asimismo, el mandatario europeo aseguró que resignar libertades individuales para incrementar atribuciones a los gobiernos con el objetivo de enfrentar la pandemia podría ser un peligro para las democracias. “Algunos países están tomando esa decisión en Europa”, dijo, en una tácita alusión al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que en las últimas semanas logró que su partido, con mayoría en el Congreso, le permita gobernar por decreto por tiempo indefinido.

Además de Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo dijo a la cadena Fox News que lleva a cabo "una investigación exhaustiva" sobre cómo el virus "se propagó, contaminó el mundo y provoco tal tragedia", en referencia a un artículo del diario The Washington Post que asegura que la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó al Departamento de Estado hace dos años sobre medidas de seguridad insucientes en un laboratorio de Wuhan que estudiaba el coronavirus en los murciélagos.