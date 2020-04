Venezuela tiene más recuperados que enfermos por el coronavirus

Venezuela tiene desde este sábado más recuperados que enfermos por el Covid-19, luego de que 93 personas del total de 175 contagiados dieran negativo en la prueba de infección por el coronavirus y no presentaran síntomas en los últimos días, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.



"En las ultimas 24 horas no se han reportado nuevos casos de infección por Covid-19 (...) se cruzaron las curvas, primera vez que tenemos más personas recuperadas que casos positivos", dijo Rodríguez en el acostumbrado reporte diario que presenta el gobierno de Nicolás Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores. Venezuela tiene hasta el presente nueve muertos por la pandemia.



Explicó que el 53,1% de todos los pacientes ya están "completamente recuperados" por lo que del total de 175 casos que han sido confirmados como positivos solo 82 pueden hoy contagiar a otros, reprodujo la agencia de noticias EFE.



Esta semana el Ejecutivo ha reportado una ralentización en los nuevos contagios por Covid-19, con cuatro casos el viernes y al menos dos días en los que solo se sumó un paciente más al total, uno de los más bajos del mundo.



El ministro remarcó la "muy buena noticia" de que en las últimas 24 horas nueve personas se sumaron al total de recuperados hasta llegar a 93.



"Eso no quiere decir que la batalla ha terminado (...) que ya hemos logrado ganar la batalla final", advirtió Rodríguez al considerar que Venezuela está ahora "en un momento de mayor fragilidad" por lo que deben mantenerse las medidas para evitar la propagación de la enfermedad.



"Si dejamos de cumplir alguno de los instrumentos con los que hemos logrado controlar la curva (...) nos veremos en presencia de situaciones graves", insistió.



En este sentido, reiteró el llamamiento para que los ciudadanos mantengan la cuarentena nacional que ya lleva 26 días, por la que fueron suspendidas las actividades escolares o las laborales no esenciales.



Dijo que los próximos días serán "cruciales" en la contención de la pandemia, que ha dejado más de 100.000 muertos en el mundo, por lo que pidió a los venezolanos seguir usando mascarillas, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente para evitar rebrotes.-



El ministro precisó que hasta ahora se han realizado 181.335 pruebas para detectar casos de infección por coronavirus, lo que, aseguró, pone a Venezuela en el primer lugar de América latina con más estudios de este tipo aplicados, unos 6.000 por cada millón de habitantes.