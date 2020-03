Estaría identificado el primer infectado con coronavirus en el mundo

De lo que no hay dudas es que en fue en la ciudad china de Wuhan donde se disparó la pandemia que hoy aterra al mundo entero. Lo que todavía no se sabía con certeza es quién había sido el primer infectado oficialmente registrado.

Ahora se sabe que la primera persona que dio positivo por la Covid-19 fue una mujer de 57 años que vendía camarones vivos en el cuestionado mercado de alimentos exóticos de la ciudad china de Wuhan.

La comerciante, cuyo nombre es Wei Guixian, vive a una cinco cuadras de su trabajo y según su relato, empezó a tener fiebre el 11 de diciembre del 2019.

Como creía que se trataba de una simple gripe se acercó hasta una clínica donde le dieron unas inyecciones, sin embargo no mejoraba. A pesar de no estar bien, siguió yendo al mercado hasta que el 16 de diciembre no pudo más y fue directo al Hospital de la Unión de Wuhan para un control más profundo.

El médico que la atendió definió a su enfermedad como "despiadada" y comentó que otras personas de esa ciudad presentaban síntomas similares.

Si bien fue Wei la primera en dar positivo en el mercado, China había considerado que el primer paciente conocido con coronavirus era un jubilado de unos 70 años. Ese hombre había desarrollado síntomas el 1º de diciembre, pero no había estado en el mercado de mariscos.

Sin embargo, registros clasificados del gobierno mostraron que el primer caso de una persona que sufrió coronavirus fue el 17 de noviembre.

De acuerdo con el informe que trascendió, de los primeros 27 casos que se registraron con la Covid-19, 24 estaban relacionados en cierta medida con el mencionado mercado. Allí se venden murciélagos, gatos, perros, escorpiones, serpientes, patos, conejo y un sinnúmero de las más variadas especies.

El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades afirmaba en enero pasado que el coronavirus había sido transmitido a los humanos por animales vivos vendidos como alimento en el Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan, donde trabajaba Wei.