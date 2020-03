Descartan que el papa Francisco tenga coronavirus

El papa Francisco se está curando de un resfriado y no presenta síntomas de otras patologías, según confirmó el Vaticano en un comunicado, después de que trascendiera que había dado negativo en la prueba del coronavirus.



"El resfriado diagnosticado al Santo Padre en los últimos días está siguiendo su curso sin síntomas de otras patologías", explicó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, en una nota escueta en la que ni siquiera se alude expresamente al coronavirus.



Mientras, el pontífice celebra cada día la misa y realiza los ejercicios espirituales de la Cuaresma que la Curia está llevando a cabo en la localidad de Ariccia, al sur de Roma, a los que el papa no ha podido asistir personalmente por esta indisposición.



El diario romano "Il Messaggero" informó este martes de que el papa había resultado negativo de coronavirus en un examen hecho por precaución, dado el brote que ha surgido en el norte de Italia, en el que se han contagiado 2.263 personas y han fallecido 79.



El portavoz de la Santa Sede no comenta esa información y se limita a insistir en que se trata solo de un "resfriado".



El pasado domingo, el mismo Francisco anunció durante el rezo del Ángelus que no participará en los ejercicios espirituales de Cuaresma por un resfriado que sufría desde hacía días.



El papa apareció en la audiencia del miércoles anterior ya algo resfriado y, por la tarde, celebró la misa para la imposición de la ceniza y la tradicional procesión desde la basílica de Santa Sabina a la iglesia romana de San Anselmo, en la colina del Aventino.



Pero al día siguiente optó por permanecer en su residencia de Santa Marta, en lugar de acudir a la liturgia penitencial con el clero de Roma en la basílica de San Juan de Letrán.



El viernes y el sábado, Francisco celebró la misa matutina en Santa Marta, pero canceló sus audiencias privadas previstas con participantes en un congreso en el Vaticano y miembros de los Legionarios de Cristo, entre otros.