Primer caso en el mundo de doble infección de coronavirus

En Islandia se registró un caso que, además de preocupar seriamente a las autoridades de salud de ese país, marca un hito en el avance del coronavirus.

Se trata de un hombre que dio positivo a la prueba de Covid-19 pero que resultó estar infectado por dos cepas del virus de manera simultánea.

Según precisó el neurólogo y director ejecutivo de la compañía biofarmacéutica DeCODE, Kári Stefánsson, la segunda cepa resultó ser una mutación del coronavirus original y una de las dos cepas podría ser más contagiosa que la otra.

Esta conclusión se base en el hecho de que los sujetos que fueron infectados por el paciente solo mostraban una de las cepas, que mutó en relación con la original. Si este es el caso, el virus podría estar mutando para volverse más infeccioso con el tiempo.

Para el neurólogo, "podría ser una coincidencia, pero también podría significar que el virus con la mutación sería más virulento que el que no tiene la mutación". No obstante, dijo que de acuerdo con las bases de datos internacionales, esa mutación hallada en el paciente islandés no fue encontrada hasta el momento en otro país.