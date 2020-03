Cuba cierra sus fronteras y miles de turistas abandonan el país

Cuba cerrará parcialmente sus fronteras a partir de mañana para evitar la propagación del Covid-19, mientras que miles de turistas abandonan la isla a través del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, la principal puerta al exterior del país.

El régimen comunista cubano anunció el viernes un grupo de medidas para enfrentar la pandemia, entre ellas el cierre de sus fronteras durante un mes que comenzará este martes y tendrá como excepción a los residentes en la isla -cubanos y extranjeros- y las actividades comerciales.

Por ende, miles de turistas extranjeros abarrotaron en las últimas horas los mostradores de facturación del aeropuerto, la mayoría protegidos con mascarillas, con el objetivo de salir en alguno de los 49 vuelos internacionales de salida programados para el día -otros 7 fueron cancelados-, la mayoría a destinos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Las autoridades especificaron que serán aproximadamente 60.000 los extranjeros que abandonen Cuba por vía aérea -entre ellos 10.000 canadienses, unos 5.000 franceses y casi 2.000 españoles- a razón de unas 13.000 salidas diarias desde el sábado. De los visitantes que están regresando a casa, 11.640 se alojaban en casas particulares cuyos propietarios también han sido llamados a colaborar en su salida, informó la agencia de noticias EFE.

Las restricciones afectan a las entradas y no a las salidas de visitantes del país, lo que significa que los turistas no están obligados a marcharse antes de mañana, aunque la mayoría de los Gobiernos están instando a sus nacionales a regresar cuanto antes para prevenir futuros problemas como cancelación de vuelos o cierres completos de fronteras. Sin embargo, el primer ministro, Manuel Marrero, prometió que "la próxima semana no habrá turistas en el país".

Cuba suma 40 casos de Covid-19, cinco más que en la víspera. La mayoría son personas procedentes del extranjero o individuos que han tenido contacto con aquellas, según el Gobierno. De momento solo hay un muerto -un turista italiano de 61 años- y tres pacientes en estado crítico, mientras más de un millar de personas han sido sometidas a aislamiento preventivo y más de 37.000 se encuentran en casa bajo vigilancia.

Hasta ahora no se ha decretado el confinamiento domiciliario y las escuelas siguen abiertas, aunque se ha enviado a brigadas de estudiantes a recorrer el país puerta por puerta para detectar a personas con síntomas, y se ha exigido a la población cumplir con las medidas higiénicas y de distanciamiento social recomendadas para prevenir contagios.