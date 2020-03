Brasil registra 34 muertes y 1.891 casos por el coronavirus

La cifra de muertos en Brasil por el coronavirus se incrementó un 34% en un día, desde 25 hasta 34, con 1.891 casos positivos, informó hoy el Ministerio de Salud.



De los nueve muertos informados este lunes, ocho fallecieron en el estado de San Pablo y el restante en Río de Janeiro.



En la suma total, 30 fallecieron en San Pablo y otras 4 en Río de Janeiro.



El ministerio informó que hay casos en todos los estados de Brasil y que la transmisión desde hace dos semanas es comunitaria, es decir, que no se puede seguir el rastro a la contaminación.



En San Pablo, el estado más poblado del país con 44 millones de personas, hay 745 casos mientras que en Río de Janeiro se registraron 233, seguidos por Ceará, Brasilia y Minas Gerais.



Mañana, martes, entrará en vigor en el estado de San Pablo la cuarentena no obligatoria para la población pero con el cierre casi total del comercio y la atención al público.



Uno de los datos del día es que el jefe del equipo contra el coronavirus del estado de San Pablo, David Uip, no pudo participar hoy de su trabajo porque está bajo sospecha de haberse contagiado.