Video: el efusivo mensaje de un médico español que se volvió viral

Jesús Candel ("Spiriman" en las redes) es un jóven médico de Granada, España, que se volvió viral tras grabar un video para concientizar a la población joven ante el avance del coronavirus.

El doctor es conocido en su país por sus mensajes referidos a la sanidad pública a través de las redes, con un lenguaje coloquial que busca siempre llegar a los más jóvenes.

Ahora, con un claro y contundente mensaje le pide a la gente joven que "no colapse los servicios sanitarias". Según el médico, "hay quienes piensan que teniendo algún síntoma es necesario hacerse la prueba para saber si estás o no infectado por el virus, cuando en realidad lo que se aconseja es que si no es población de riesgo, no se debe acudir al hospital para no colapsarlo". Y recomienda, "quedarse en casa".

Tal como dice Candel, este virus se combate con "solidaridad", entendiendo que si cada uno asume la responsabilidad que le toca, evitará contagiar a personas que tengan riesgo de perder la vida por el virus.

Mirá el video: