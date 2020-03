Consultorio sexual: ¿Perdura una relación entre un hombre mayor y una joven?

Estimada Dreide: "Llevo 12 años casado y tenemos dos hijos maravillosos juntos, un niño y una niña. Pero la relación como mi mujer no ha sido de lo mejor en los últimos cinco años. Tengo 38 años y mi esposa tiene 39.

"Apenas hablamos excepto sobre los niños y hemos dejado de tener relaciones sexuales. Mi esposa a menudo dice que quiere que nos separemos y que encontremos a alguien más con quien tener relaciones sexuales. No sé cómo se supone que debo reaccionar ante eso.

"Mi vida era muy sombría hasta que conocí a una chica de 18 años, que comenzó a trabajar en nuestro gimnasio. Nuestra hija hace gimnasia allí y nuestro hijo hace karate. Generalmente estoy en el gimnasio cuatro veces a la semana.

"Ahora he decidido ponerme en forma y voy, además, por mi propia cuenta, lo que significa que estoy allí la mayoría de los días. No sé qué es lo que me llamó la atención, pero esta chica rápidamente fue muy atenta conmigo. Hablamos mucho desde el principio y ella es increíble. Ella estaba en el escritorio una noche y yo me iba cerca de la hora en que cierra el gimnasio. La invité a tomar una bebida y aceptó y unas semanas después empezamos a tener relaciones sexuales...

"Ella es una persona increíble, pero siento que estoy haciendo mal las cosas, debido a la diferencia de edad. Ella me dice que está muy bien conmigo y que esto es lo que quiere. Mi cabeza es un desastre. Siento que mi matrimonio ha terminado, pero ¿me atrae de esta ralación lo oculto o yo podría funcionar con esta chica?".

Respuesta de la sexóloga Dreide:

"Realmente lo dudo.

"Las chicas muy jóvenes que buscan hombres mucho mayores a menudo tienen problemas emocionales, que tienden a hacerlas necesitadas de atención espeical.

"Puede que ahora sea feliz y muy coqueta, pero ¿qué tan bien manejaría ella la cantidad de tiempo que necesitarías dar a tus hijos incluso si te separaras de tu esposa? ¿Y estarías listo para tener otra familia, que es lo que probablemente querría a tiempo incluso si dice que no ahora?

"Tu matrimonio puede ser un desastre, pero eso no significa que hacer trampa sea la forma correcta de resolverlo.

"¿Cómo justificarías esto ante tus hijos, más allá de lo que tu esposa te haya estado diciendo?

"Te aconsejo terminar con tu aventura y decirle a tu esposa que deben comenzar a hablar para poder salvar el matrimonio o terminarlo ya mismo de la mejor manera, de modo que protejan a los hijos de las consecuencias.

