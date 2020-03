Un virólogo afirma que "todos nos infectaremos, aunque sea de forma leve"

La expansión del coronavirus por todo el mundo donde a esta hora han confirmado 124.908 casos y 4.591 muertes, alerta a todos los países. Mientras tanto, especialistas buscan la vacuna.

Adolfo García Sastre, director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde actualmente investiga una vacuna contra el Covid-19, ha asegurado en una entrevista para El Norte de Castilla, que "es fácil que tarde o temprano seas infectado" pero lo más probable es "que tengas una enfermedad leve", y ha llamado a la calma explicando que "si no estás dentro de los grupos de riesgo no debes preocuparte" y ha destacado la importancia de tomar "cualquier tipo de precauciones como lavarse las manos".

El virólogo afirmó que es muy probable que ya haya "gente infectada que ni siquiera sabe que ha sido infectada", y ha subrayado que esas personas es "muy difícil que vuelva a contagiarse y, si lo hiciera, sería de forma más leve".

García Sastre ha diferenciado también entre la gripe común y el coronavirus porque "es un virus nuevo y no hay inmunidad desarrollada en la gente ni vacuna", pero es muy parecido a su antecesora en su origen, ya que "procede de un animal", "en la sintomatología que provoca y en que se transmite de forma parecida".

Sobre su transmisión, ha afirmado que no se sabe a ciencia cierta cuanta cantidad del virus se transmite por cada gota, pero sí se ha confirmado que "es un virus respiratorio y se contagia como tal", por lo que tenemos que tener cuidado con los ojos, la nariz y la boca, y es "muy importante lavarse las manos, siempre".

Adolfo García Sastre, uno de los mayores expertos de mundo en virus respiratorios.

Además, dijo en ABC que cree "que va a ser como un año duro de gripe", en el que se producirán más muertes de lo habitual, aunque "tampoco es un motivo para estar completamente alarmado" porque la mayoría serán de personas mayores. "No creo que haya muchas defunciones en niños o adultos jóvenes y esto es una buena noticia", ha asegurado, aunque ha considerado que quizás fallezcan "más de medio millón de personas".

Además, ha querido derribar la creencia que se ha extendido con el uso de las mascarillas, de las que ha asegurado que no son realmente eficientes, ya que "un virus es aun más pequeño que una bacteria" y sus filtros no son suficientes para detenerlo. "Ahora personas que tengan un catarro si llevan mascarilla secretarán menos y sí será más eficaz, pero que la lleve la población sana no tiene mucho sentido", explicó.

Por otro lado, bajo su punto de vista, la enfermedad, aunque permanecerá entre nosotros, se convertirá en una patología corriente que será "común entre niños y adolescentes", porque "solo podrá circular en gente sin inmunidad", por lo que en dos décadas afectará menos a los adultos que ya habían estado expuestos al virus.

Aunque también ha querido tranquilizar a los padres, ya que "en niños la proporción de enfermedad severa es muy baja o casi inexistente", y que "no es cierto que los niños sean más vulnerables", y ha puesto como ejemplo el sarampión, "que es más grave entre adultos que entre niños".

En su opinión, "la infección empezará a frenarse cuando llegue la temporada de primavera y verano", ya que ambas estaciones son "una medida natural de contención para virus respiratorios", porque "la temperatura y el ambiente" hace que no sea tan fácil contagiarse. Ha explicado que ahora "aumentarán los casos y disminuirán cuando llegue el buen tiempo", y según los afectados, "será más o menos grande la segunda onda, que vendrá en el próximo invierno".

De igual forma, ha explicado que las medidas de contención están dirigidas a que se propague más lentamente, por lo que es necesario establecer "las más adecuadas" para detenerlo "sin extremarlo hasta un punto muy drástico", y "lo mejor es aplicar medidas que logren ralentizarlo".

El virólogo en declaraciones a 20 Minuntos, pidió calma a la población respecto al hallazgo de una vacuna porque "no solo tienen que ser eficaces, sino poder ser producidas fácilmente en cantidades necesarias para ser usadas". Y ha explicado que el proceso de investigación "lleva tiempo", y "solo desde los ensayos hasta que se sabe que efectivamente se puede utilizar son al menos seis meses".