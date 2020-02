Trump invitó a Guaidó a su discurso del Estado de la Unión

Uno de los mensajes no verbales más importantes del discurso del Estado de la Unión son los invitados que eligen el presidente y la oposición: Donald Trump invitó al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, mientras que los demócratas estarán con la pareja del periodista saudita asesinado, Jamal Khashoggi.



La sorpresa de la noche fue la invitación de Guaidó, anunciada a último momento en Twitter por el ex gobernador de Florida, actual senador federal y amigo de Trump, Rick Scott: "Emocionado de ver a Juan Guaidó esta noche en el Estado de la Unión. Gracias Donald Trump por su continuo compromiso con las personas valientes de #Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia."



Guaidó está en Estados Unidos hace varios días, se reunió con miembros del gobierno de Trump y se suponía que el sábado pasado había finalizado su visita en Miami.



Unas horas antes del anuncio de Scott, la Casa Blanca había publicado la lista de invitados del presidente y la primera dama, Melania Trump.



El único extranjero que aparece en esa lista es Ivan Simonovis, un ex comisario venezolano que pasó casi 15 años detenido y era considerado por la oposición antichavista como uno de los prisioneros políticos más importantes.



El año pasado, Simonovis se escapó de su detención domiciliaria y se instaló en Fort Lauderdale, en Florida, "donde los agentes de inmigración le dieron la bienvenida a Estados Unidos", según el portal de la Casa Blanca.



La pareja presidencial también invitó a veteranos de guerra que sufrieron una adicción a opiáceos al volver al país o que lograron reinsertarse profesionalmente a la sociedad de manera exitosa.