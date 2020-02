Video: Así se justificaba un profesor acusado de acoso sexual

Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), identificado como Miguel Ángel Pérez, que había sido denunciado por sus alumnas por acoso sexual, fue grabado mientras argumentaba su actitud justificando que “la carne es débil”.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho… porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil. La tentación es grande, decía mi compadre”, dijo el denunciado en plena clase, sin percibir que lo filmaban.