Ya son tres las muertes en Italia y hay 11 municipios en cuarentena

Una mujer italiana falleció hoy por el coronavirus en la provincia de Cremona, en el norte de Italia, y es la tercera víctima mortal desde el viernes pasado, cuando se detectó el brote que mantiene a más de 150 personas contagiadas en cuatro regiones de ese país, donde once municipios están en cuarentena, confirmaron las autoridades.



"Hemos registrado otro deceso en Lombardia, en Cremona, una mujer que se encontraba hospitalizada en oncología con una situación muy comprometida tenía también el coronavirus", informó el consejero lombardo de Sanidad Giulio Gallera, informó la agencia Ansa.



Según Gallera, en Lombardía "112 son casos positivos, con un promedio del 12%, de los 53 hospitalizados, 17 están en cuidados intensivos".



Tras la realización de 3.000 análisis a sospechosos de tener la enfermedad, las autoridades italianas pusieron en marcha medidas para evitar la movilidad de 50.000 personas en once municipios que se encuentran en el epicentro del foco.



A la vez, aumentaron a nueve los contagiados en Piacenza, en la vecina región de Emilia Romagna, mientras que ascienden a seis los positivos en Piamonte.



Otros dos más, en este caso turistas chinos, fueron diagnosticados hace unos días en el Lazio.



Protección civil había confirmado la muerte de dos personas por esta enfermedad en Veneto y Lombardía de un hombre de 78 años de de Vo' Euganeo y una mujer de 77 de Codogno.



Al parecer, se analiza la posibilidad de que el origen de los contagios sea un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que estuvo en China y regresó de este país el pasado 21 de enero.



El jefe de la Protección Civil italiana anunció que ya hay "miles de camas" disponibles en docenas de cuarteles militares en Italia en caso de que sea necesario declarar una cuarentena.



Los once municipios a los que el gobierno italiano ha aplicado un decreto que impide la movilidad de su población, decidido el sábado en una reunión extraordinaria de ministros, son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia y donde viven cerca de 50.000 personas, y Vo' Euganeo, en Veneto, con 4.000 habitantes.