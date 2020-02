Coronavirus: la situación de los argentinos en Ucrania y en el crucero

Cinco argentinos que estuvieron en cuarentena en el crucero Diamond Princess durante más de dos semanas por el virus Covid-19 abandonaron hoy el barco amarrado en Japón y se espera que otros dos, que son tripulantes, bajen mañana, mientras el grupo de ocho compatriotas evacuado de la ciudad china de Wuhan cumple la cuarentena en un centro médico de Ucrania.



El crucero, que se convirtió en el principal foco de infección para Japón, permaneció amarrado en Yokohama, con sus 3.700 pasajeros a bordo, entre el 3 y el 19 de febrero para cumplir un período de cuarentena durante el cual varios pasajeros fueron internados contagiados de Covid-19, de los cuales ya comenzaron a regresar a sus hogares varios centenares de personas que dieron negativo.



No obstante, Estados Unidos confirmó que 18 pasajeros del Diamond Princess que llegaron a ese país dieron positivo de Covid-19 en los análisis que se les practicaron en el país americano, según la agencia EFE.



Juan Manuel Castelli, médico infectólogo de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, dijo a Télam que cuando lleguen al país los cinco argentinos, los acompañaremos y nos pondremos a su disposición ya que "fueron sometidos a una cuarentena en el propio crucero y les permitieron salir porque se demostró que no tenían la enfermedad".



"Trabajamos en permanente contacto con Cancillería y a los cinco argentinos que lleguen a Ezeiza les transmitiremos que estaremos en contacto por cualquier novedad que pueda surgir", dijo Castelli y agregó: "Ellos pasaron una serie de restricciones y estuvieron en aislamiento y confinados en ese crucero, por lo que no queremos avasallarlos".



Precisó además que desde el punto de vista sanitario "consideramos que han recibido los controles adecuados".



En tanto, continuaban hoy en cuarentena en un centro sanitario de la ciudad ucraniana de Novie Sanzhari, a unos 350 kilómetros de Kiev, los ocho argentinos que residían en China al momento de desatarse la epidemia.



Los pobladores del lugar por falta de información apedrearon ayer la combi que los trasladaba junto a otros extranjeros, por lo que el gobierno de Ucrania reforzó la vigilancia en torno al centro sanitario y ya la policía quitó las vallas al no ocurrir nuevos incidentes.



Castelli aseguró que cuando retornen los argentinos desde Ucrania "se procederá del mismo modo que con los del crucero, ya que en este caso fueron sometidos a un doble período de cuarentena, uno en China y otro en Ucrania".



Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy que "se acaba el tiempo" para frenar la propagación mundial del coronavirus y reclamó a la comunidad internacional que actúe rápido al aparecer casos en el mundo "que no tienen un vínculo claro con China".



Así lo destacó la Organización de las Naciones Unidas en su página web al advertir que "haciendo lo correcto se puede evitar una crisis muy seria. Pero los líderes mundiales no están respondiendo ni aportando los recursos financieros que se requieren".



La OMS, por su parte, manifestó su preocupación por la posible propagación del virus fuera de China ya que se han dado contagios en Italia e Irán, además de los países cercanos a China como Japón y Corea del Norte.



De acuerdo al último reporte brindado por las autoridades sanitarias chinas, se produjeron 2.345 fallecidos por el Covid-19 desde el inicio del brote, a fines de diciembre pasado, y hay 76.288 contagiados de la neumonía provocada por el coronarivus SARS-CoV-2.



Fuera de China, según la OMS, se reportaron 1152 casos en 26 países y ocho muertes. Además del crucero Diamond Princess, donde hay 634 contagios, Corea del Sur, con 204, es el país con más casos.



El organismo también destacó el avance de la enfermedad en Irán, donde en las últimas horas se han reportado 18 casos y cuatro fallecidos.



Corea del Sur informó que se duplicó el número de casos y confirmó el fallecimiento de un segundo paciente, aunque el Gobierno sostiene que la expansión de la enfermedad aún es "manejable".



La mayoría de los casos, en concreto 86, corresponden a la ciudad de Daegu, donde se detectó un foco de contagio vinculados a una mujer de 61 años -que se cree puede ser lo que las autoridades sanitarias llaman un "supercontagiador"- residente en esta localidad de 2,5 millones de habitantes y tercera ciudad del país, informó EFE.



En tanto, Italia sumó hoy un nuevo contagio y ya son 17 las personas con el Covid-19. El infectado había cenado con un ciudadano chino previo a sentir los síntomas.