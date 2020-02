Bolsonaro insinúa que una periodista se ofrece sexualmente

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha atacado este martes a una conocida periodista brasileña insinuando que había intentado lograr información a cambio de favores sexuales con el empleado de una empresa que había sido señalada por difundir noticias falsas contra el Partido de los Trabajadores (PT) durante la campaña electoral de 2018, que acabó ganando el dirigente de ultra derecha.



La galardonada periodista del diario 'Folha de Sao Paulo' Patrícia Campos Mello ha sido hostigada por partidarios de Bolsonaro a través de las redes sociales tras revelar cómo varias empresas de marketing habrían estado enviando a través de las redes sociales y de WhatsApp informaciones falsas acerca del PT y de su candidato a la Presidencia de Brasil en las pasadas generales, Fernando Haddad.



"Ella quería un 'furo'. Quería dar un 'furo' a cualquier precio en mi contra", ha dicho Bolsonaro entre las risas de sus simpatizantes a la salida del Palacio de la Alvorada. La palabra 'furo' en portugués cuenta con un doble sentido, ya que significa 'primicia' y 'agujero', con connotaciones sexuales.



Bolsonaro ha hecho referencia con sus insinuaciones a las acusaciones que Hans River do Nascimento, un empleado de esas supuestas empresas de publicidad que participaron en la campaña de 2018 desprestigiando al PT, vertió sobre la periodista, asegurando que había estado buscando "un determinado tipo de información a cambio de sexo".



Do Nascimento tuvo que declarar ante una comisión parlamentaria después de que el diario 'Folha de Sao Paulo' publicase en diciembre de 2018 cómo esta red de empresas habría utilizado de manera ilegal los nombres y los números de la seguridad social de personas muy mayores para dar de alta números de teléfono móvil con los que difundir noticias falsas a través de WhatsApp.



El periódico brasileño negó en todo momento dichas acusaciones e hizo públicas las conversaciones que la periodista había mantenido en todo momento con sus fuentes.





La relacion de Bolsonaro con los medios

Desde que el dirigente conservador asumiera el mando de Brasil en enero de 2019, siempre ha mantenido una difícil relación con los medios de comunicación, a los que ha descrito en varias ocasiones como "sucios", "asquerosos", "inmorales", e incluso llegó a amenazar a periódicos como 'Folha de Sao Paulo', con tomar medidas que pudieran poner en riesgo sus finanzas. "Ese diario se acabó", dijo.



El precio a pagar ya fue anunciado por Bolsonaro cuando se hizo con la victoria en las elecciones, al asegurar que todos aquellos medios que habían lanzado "mentiras" contra él dejarían de ingresar beneficios por publicidad estatal, que en 2017 supuso 470 millones de euros.



Ya en 2020, y en menos de un mes, Bolsonaro volvió a atacar a la prensa en varias ocasiones. La primera de ellas, al asegurar que leer periódicos "envenena", por lo que su Gobierno no renovaría los acuerdos con los medios de comunicación para que la sede de la Presidencia reciba los diarios cada mañana.



"Todo ha sido cancelado. No recibo periódicos o revistas. Quien los quiera que vaya a comprarlos", dijo Bolsonaro tras acusar a los periodistas de ser complacientes con otros gobiernos a cambio de publicidad estatal para sus medios.



Días después, el líder de extrema derecha, al ser preguntado por las supuestas corruptelas que habría cometido uno de los miembros del equipo de Gobierno de su hijo, Flavio Bolsonaro, en Río de Janeiro, respondió al periodista que tenía "una increíble cara de homosexual" y "no por eso" le acusaría de ello.



Durante esa misma comparecencia a la salida del Palacio de la Alvorada, atacó a otro periodista al cuestionar que fuera hijo de su padre.