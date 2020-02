La UE destaca su fortaleza y despide a Reino Unido pensando en la futura relación

La Unión Europea (UE) se despide del Reino Unido, que abandonará el club comunitario en la medianoche del sábado, con el acento puesto sobre la negociación de la futura relación entre ambos y la fortaleza del club comunitario.



La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró que Bruselas quiere mantener "la mejor relación posible con el Reino Unido", pero recalcó que no podrá equivaler a ser miembro de la UE.



"Está claro que siempre habrá una diferencia. Pertenecer a la Unión Europea cuenta. La Unión hace la fuerza", declaró la política durante una rueda de prensa junto a los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Eurocámara, David Sassoli.



Avisó de que Europa "estará muy decidida a defender sus intereses" y de que solo los países que reconocen las reglas del mercado interior pueden beneficiarse plenamente de él.



Michel también afirmó que la Unión Europea está dispuesta a mantener "la relación más estrecha posible" con el Reino Unido tras el Brexit, e insistió en que el país deberá alinearse con las normas del club comunitario si desea acceder al mercado único.



"Cuanto más decida Gran Bretaña diverger con respecto a los estándares europeos, menor acceso tendrá al mercado interior", advirtió.



Von der Leyen también destacó los desafíos compartidos por los Veintisiete y el Reino Unido, como la seguridad, los intereses económicos y "los grandes desafíos de nuestro planeta".



En cuanto al club comunitario, subrayó que los próximos años estarán marcados por la digitalización y la lucha contra el cambio climático.



"Sabemos muy bien que cuando mañana amanezca, comenzará un nuevo capítulo para nuestra Unión de Veintisiete. Con ello, viene una oportunidad única en una generación para asegurar que Europa lidera estas dos transformaciones ecológica y digital", comentó.



Insistió en que los retos y oportunidades de la UE no cambiarán por el Brexit y, junto al cambio climático y la digitalización, mencionó la gestión "eficaz y humana" de la inmigración y la construcción de alianzas "sólidas" en todo el mundo.



Agregó que desde la entrada del Reino Unido en el club comunitario en 1973, la organización ha ganado "ímpetu político" y se ha convertido en "una potencia económica global". También dijo que "la fortaleza no radica en el espléndido aislamiento, sino en nuestra única Unión".



"En estos tres años y medio de Brexit hubo una experiencia muy valiosa para los veintisiete miembros de la Unión Europea y esta es la experiencia de cuánto cuenta la unidad, cuán fuertes somos en la unidad, mucho más de lo que cada país sería por sí solo", aseguró.



Del mismo modo, constató que la UE representa "como ninguna otra región del mundo" el Estado de derecho o "la protección de la dignidad de todas las personas".



En un sentido similar, Sassoli aseguró que los desafíos mundiales como la seguridad, el medio ambiente o la inmigración exigen soluciones globales y no individuales de los países, motivo por el que consideró necesario pertenecer a la UE.



Michel reconoció que los Veintisiete dedicarán toda su "energía" a "construir una Unión Europea más fuerte y ambiciosa", y consideró que la lección que la UE debería extraer del Brexit es "tener mucho más en consideración las expectativas de los ciudadanos europeos" sobre el club comunitario y "explicar el valor añadido diario de este proyecto político".



Por su parte, Sassoli dijo que la jornada de hoy "marca una herida" para la Unión Europea, que ahora "inicia una nueva época" sin el Reino Unido, pero destacó que los tres años de negociaciones que han precedido a la salida del país han traído la "ventaja" de confirmar la unidad de los Veintisiete.



El político italiano también puso en valor las reglas de la Unión, con las cuales "se vive mejor y se defiende también a los más débiles".



El Reino Unido salió de la UE en la medianoche (23.00 GMT) del viernes al sábado y, entonces, comenzará una transición hasta finales de año en la que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en territorio británico, aunque el Reino Unido ya no participará en las reuniones y la toma de decisiones de la Unión.



Durante esa transición, Londres y Bruselas negociarán su futura relación.



Este viernes, la delegación europea del Partido del Brexit salió por última vez del Parlamento Europeo enarbolando la Union Jack (bandera británica) y al son de un gaitero que, vestido con la indumentaria tradicional escocesa, encabezó una marcha de jolgorio antes de irse en taxi a la estación de tren de la que parte el Eurostar con destino a Londres.