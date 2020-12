"Forrest Gump de Italia": se calentó con su esposa y caminó 450 kilómetros

Un residente de Como (Lombardía, Italia) que salió a dar una vuelta para calmarse tras discutir con su esposa caminó unos 450 kilómetros durante una semana.

Durante su prolongado paseo, ese hombre de 48 años recorrió una media que rondó los 60 kilómetros diarios y terminó en Fano, una ciudad de Marcas que da al mar Adriático.

Varios policías que realizaban un control detuvieron a ese varón enojado mientras caminaba por una carretera nacional a las dos de la madrugada y confirmó que no había utilizado ningún medio de locomoción.

En su declaración, alegó que no se percató de que había recorrido tanta distancia y que recibió alimentos y bebidas de diferentes personas que conoció por el camino, informa Il Resto del Carlino.

Asimismo, quien ya fue bautizado en las redes sociales y algunos medios como 'el Forrest Gump italiano' aseguró que se encontraba bien, si acaso "un poco cansado".

"Caminé hasta aquí. No usé ningún medio. En estos días comí y bebí porque la gente que conocí en el camino me me ofreció agua y comida. Estoy bien. Estoy un poco cansado ".