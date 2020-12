Hoy se vive una jornada de "democracia" en Venezuela

Con toda la polémica encima, Venezuela vive hoy una jornada de "democracia" con elecciones parlamentarias. Para tal fin, no sólo se ha desplegado una compleja logística, sino que acompañan estas elecciones unos 200 veedores internacionales que realizarán 16 auditorías en total durante todo el proceso electoral con el fin de asegurar la transparencia y contabilidad de votos.

Durante una reunión con los miembros del Programa de Acompañamiento Internacional y en referencia a la polémica que han suscitado las recientes actuaciones y declaraciones de Nicolás Maduro durante los últimos días previos a estas elecciones, el canciller Jorge Alberto Arreaza Montserrat sostuvo que "es tan importante que ustedes puedan venir a ver a un pueblo (Venezuela), el próximo domingo, de manera libre, eligiendo a su Asamblea Nacional".

Básicamente, la mayor polémica que gira en torno a esta jornada de votación en el país caribeño es que en los comicios de nuevo no participa la oposición mayoritaria, sino que compite una minoría de esa fuerza. El único poder del Estado que todavía controla la oposición al chavismo es, precisamente, el Legislativo. Por eso, si esta fuerza opositora pierde en estos comicios, el poder de Maduro quedará acrecentado y mucho menos controlado de lo que ya viene.

Pese a esta consolidación de un poder no controlado y concentrado en la presidencia de Maduro, estas elecciones no son reconocidas por Estados Unidos ni la Unión Europea porque aseguran que no se dan condiciones justas. Mientras tanto, El chavismo asegura que volver a controlar la Asamblea será clave para una recuperación económica que no termina de llegar.

Y si bien ya han tenido mayoría en la Asamblea y no lograron encaminar la economía, Maduro se atrevió a sostener que "si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia", en alusión a la derrota que sufrió en 2015. Por eso, lo que busca el gobierno es ganar sustento legal para ahondar en la Ley Antibloqueo que aprobó la Constituyente y que promueve la apertura económica y la atracción de capital extranjero de países aliados (Rusia, China, Turquía e Irán).

Mientras tanto, su opositor Juan Guaidó, declaró a la BBC que a "Maduro le va a ocurrir exactamente lo que ocurrió el 20 de mayo de 2018 (fecha de las presidenciales): no lo van a reconocer ni tendrá legitimidad ese Parlamento".