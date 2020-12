Un periodista de Moscú explicó por qué no se vacunaría

Entre las expectativas y la polémica que despertaron las distintas vacunas que han alcanzado las últimas etapas de pruebas e incluso la aprobación de los entes reguladores de cada país para su aplicación, aparecen distintos testimonios que inclinan la balanza hacia la esperanza, el desconcierto, o el escepticismo respecto de su aplicación.

El periodista Iaenzen Polímata habló en el programa Intratables y dijo que todavía no se daría la vacuna rusa para combatir el coronavirus porque, tal como explicó, no está comprobado aún qué incidencias podría tener a largo plazo. "Yo no me la pondría ahora, salvo que me obliguen", dijo al señalar "lo arriesgado" que le parece dársela en este momento.

"Obviamente, hay mucho riesgo de efectos colaterales, reacciones alérgicas o los posibles problemas cancerígenos más adelante", advirtió Polímata al conversar con Intratables. Al respecto, agregó que habría que "esperar un poco más, dos o tres meses, hasta que se acomoden las vacunas".

Pese a estas declaraciones, luego agregó que es importante que el personal sanitario se la coloque, pero que la población civil, es decir, la que no está en la primera línea de lucha contra el coronavirus, puede esperar. Salvo, aclaró que la persona tenga "una patología preexistente", ya que si él fuese esa persona se "la pondría ahora porque creo que ahí minimizaría el riesgo".

Finalmente, para referirse a la fusión de las vacunas, arriesgó que "AstraZeneca probablemente va a hacer una unión con Sputnik V". Y agregó: "La rusa no entra en el protocolo europeo por los números de los testeos".