Santa Claus negro recibió amenazas racistas y discriminatorias

Una familia estadounidense de Lakewood, Noth Little Rock, en el estado de Arkansas, instaló en su jardín un Santa Claus negro, pero a uno de sus vecinos no les gustó la idea: lo amenazaron y le exigieron que retire inmediatamente.

Chris Kennedy es un afroamericano de 33 años y vive junto a su esposa Iddly, de 31 años, y su hija Emily, de cinco años. La familia se instaló en Lakewood hace tres años y nunca habían tenido tal problema por su color de piel. Por ello, junto a su hija armó el Papa Noel negro de cara a Navidad, pero la guerra racial en Estados Unidos está más presente que nunca y quedó en claro cuando recibió las amenazas.

“Por favor, sacá tu negro Santa Claus de tu jardín. Deberías tratar de no engañar a los niños para que crean que soy negro. Soy caucásico (hombre blanco para vos) y lo soy desde hace 600 años", comienza la carta que recibió de manera anónima.

Y siguió: "Que estés celoso de mi raza no es excusa para tu deshonestidad. Obviamente, tus valores no son los de la zona de Lakewood y tal vez deberías mudarte a un vecindario en el este con el resto de tus colegas racistas”. La carta no estaba firmada, pero llevaba la imagen de un Santa Claus de color blanco con los pulgares para abajo en modo de desaprobación.

Kennedy se quedó impactado cuando leyó la palabra "negro" y llamó a su esposa, quien es farmacéutica en un hospital infantil. Pero antes de hacer la denuncia, decidió hacer un vivo en Facebook para generar conciencia sobre el impacto de la discriminación racial, ya que cuenta con muchos "amigos" ya que tiene un blog de nutrición.

La leí muy despacio, de manera deliberada porque estaba extremadamente enfadado. Muy despacio para pronunciar de forma correcta cada palabra. Ese correo era increíblemente ofensivo y explica en el lugar en el que nos hallamos. Fue descorazonador por la época en la que estamos y por la pandemia", explicó a la cadena ABC.

Luego, Kennedy presentó en la policía de Lakewood una denuncia por acoso y para descubrir quién fue el autor de la carta anónima. Si bien no se sabe aún el sujeto, las sospechas indican que debe pertenecer a un vecino de la zona.

Mensajes de apoyo

Pese a que hay muchos ciudadanos que aún no pueden tolerar la diversidad, lo cierto es que hay una gran porcentaje de personas que no están de acuerdo y le enviaron mensajes positivos. Algunos vecinos colocaron Santa Claus de color negro en sus jardines en señal de apoyo.

El primero que lo hizo fue el vecino Chip Welch, un hombre blanco de 70 años, cuando descubrió la historia de Kennedy. “Fue inmerecido, antinavideño y confió en que no fuera un reflejo de Lakewood ni del tipo de país en el que quiero vivir", afirmó el vecino y consideró que sería importante que todos hiciesen lo mismo.

Kennedy dijo que sintió todas las muestras de "amor" y "unidad", aún de las personas que no colocaron un Santa Claus negro: “Vi que se prodigaban, descubrí que el lado bueno de todo fue la respuesta de los vecinos”.