El presidente de Bolivia echó a un ministro que contrató a su exnovia

El presidente boliviano, Luis Arce, destituyó hoy a un ministro que contrató como su brazo derecho a una exnovia, a quien se responsabiliza de promover el despido masivo de trabajadores públicos.



"Es imprescindible que los valores y principios revolucionarios deben estar primero ante todo. No podemos en ningún momento desprendernos de la ética y de los valores y principios", afirmó el mandatario en un acto público en la casa presidencial.



Arce, delfín del exmandatario Evo Morales que tomó el cargo el pasado 8 de noviembre, sustituyó a Wilson Cáceres como ministro de Desarrollo Rural y Tierra por Edwin Ronald Characayo.



La prensa local informó la semana pasada que Cáceres contrató como jefa de gabinete a su ex pareja.



Según varios medios, esta abogada que ejercía como brazo derecho del ministro, promovió el despido de empleados públicos en esa cartera, recogió la agencia de noticias AFP.



Cáceres salió a aclarar que no era su cónyuge, sino una expareja. El fin de semana pidió disculpas y aseguró que la había despedido.



Las críticas arreciaron también desde el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y desde el seno del ejecutivo.



El titular de Justicia, Iván Lima, le dijo el lunes por la mañana a Cáceres que si realmente se había equivocado, "lo mejor es dar un paso al costado".