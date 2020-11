Más dirigentes republicanos se despegan de las denuncias de Trump

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a mostrar pruebas de sus denuncias de fraude electoral, que, según dijo, "inflaman sin informar".



Christie se suma a un creciente número de dirigentes del Partido Republicano que toman distancia de los dichos del actual presidente de que existe un intento de "robar" la elección a favor de su rival demócrata Joe Biden.



Algunos pocos líderes del partido, entre ellos el senador Lindsey Graham, apoyaron las denuncias sin precedentes de Trump, aunque en número mucho menor a los que las criticaron.

"Este tipo de cosas lo único que hace es inflamar sin informar. Y no podemos permitirnos inflamación de pasiones sin información" corroborada, dijo Christie a la cadena de noticias ABC.

Christie, exjefe de fiscales de Nueva Jersey, agregó que, de persistir el mandatario en estas denuncias sin pruebas, "se socavaría todo aquello en lo que creemos sobre nuestro sistema electoral. Como fiscal, eso es como pedirme que inculpe a alguien sin mostrarme evidencia".



"Si uno va a decir esas cosas desde un podio en la Casa Blanca... (Trump) tiene derecho a hacerlo, está en su derecho recurrir a la Justicia, pero muéstrenos la evidencia", indicó.



El senador republicano por Pensilvania Pat Toomey también cuestionó las denuncias de Trump, que el mandatario hizo ya la noche misma de las elecciones y reiteró ayer en una intervención desde la Casa Blanca.

"El discurso del presidente anoche me molestó mucho porque hizo acusaciones muy, muy serias sin ninguna evidencia que las sustente. No tengo conocimiento de ningún fraude importante", dijo Toomey al canal CBS.



En Twitter, el congresista de Texas Will Hurd denunció una táctica "peligrosa y equivocada" y reclamó que se contaran todas las boletas.



"Dejen de difundir desinformación sin sustento... Esto se está volviendo una locura", tuiteó su colega Adam Kinzinger, un crítico habitual de Trump.



Ayer, varios dirigentes republicanos criticaron por primera vez las afirmaciones de Trump, entre ellos el gobernador de Maryland, Larry Hogan; el senador y exgobernador de Massachusetts Mitt Romey y el exsenador por Pensilvania Rick Santorum.



También se expresaron los más acérrimos aliados de Trump, que se pusieron del lado de su candidato. "Estoy aquí esta noche para apoyar al presidente Trump como él me apoyó a mí", dijo el senador Lindsey Graham, reelegido el martes tras una difícil campaña en Carolina del Sur.



Su colega Ted Cruz fue más contundente: "Puedo decirles que el presidente está enojado y yo estoy enojado, y los votantes deberían estar enojados".



Pero la mayoría de los funcionarios electos republicanos optaron por mantenerse al margen y no alinearse expresamente con Trump.