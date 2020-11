La dura amenaza del Chavismo previo a las elecciones en Venezuela

El próximo 6 de diciembre se realizarán en Venezuela elecciones parlamentarias y el clima preelectoral no es para nada calmo. Así lo demostró el chavismo, que apeló a la intimidación para obligar a los ciudadanos a participar en los comicios considerados "fraudulentos" por el presidente interino Juan Guaidó.

El que se ocupó de amedrentar a la población fue Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, quien advirtió que "el que no vota, no come".

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, expresó el dirigente en un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo.

La amenaza de Cabello está dirigida a los sectores más vulnerables del país, que dependen principalmente de la asistencia estatal.

Por su parte, Guaidó solicitó a la población que el domingo 6 de diciembre no asistan a votar "para dejar sola a la dictadura".

“Maduro sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos… en la calle, donde vamos a seguir”, agregó el presidente interino de Venezuela.