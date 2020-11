Optimismo en España: "Es el principio del fin de la pandemia"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó hoy que ya se está "al principio del fin de la pandemia" en alusión a los últimos datos positivos de las vacunas que se están desarrollando y por el Plan de Vacunación contra el coronavirus aprobado recientemente por las autoridades de ese país, uno de los más golpeados en Europa.

Tras visitar un laboratorio donde se realizará a gran escala el llenado y acabado de la vacuna candidata ARNm de la compañía Moderna, Sánchez expresó que "estamos viviendo un momento muy complejo, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel, ya estamos al principio del fin de la pandemia gracias a la llegada de las futuras vacunas y a la estrategia de vacunación",.

"Hasta ahora había que tratar de controlar y tener una convivencia con el virus, pero ahora el propósito es ya neutralizarlo y, para eso, es fundamental la vacuna y la vacunación", añadió citado por la agencia de noticias Télam.

España sumó en la última jornada un total de 12.289 casos nuevos, que superan los del día anterior y en total alcanzan los 1.617.355 desde el inicio de la pandemia. Además se reportaron 337 muertes por coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 44.374.

Visitamos los laboratorios Rovi, punteros en I+D+I, encargados de fabricar una de las #VacunaCOVID19 en España. Gracias por vuestro gran trabajo. Contamos con profesionales de primera que deben ver reforzadas sus capacidades. Nuestro compromiso con la ciencia es inequívoco. pic.twitter.com/ybkGCCRUhF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2020

"La tendencia es favorable, pero hay que ser cautos", advirtió sin embargo en su rueda de prensa habitual el portavoz de la pandemia en el país, Fernando Simón.

El próximo reto de España, y también del resto de países europeos, es el período de festividades a finales de diciembre y principios de enero, cuando son habituales las reuniones entre familiares y amigos. Para ello, el Gobierno español propone un protocolo que limita las comidas y cenas a seis personas y extiende el actual toque de queda a la 1:00 en los días de Nochebuena y Fin de Año, pero será competencia de cada región aplicar o levantar restricciones a sus ciudadanos.

No obstante, el plan para Navidad no está cerrado y todavía se están estudiando diversas propuestas a nivel nacional, que se concretarán en función de la situación de la epidemia en diciembre. "Las navidades se van a poder celebrar pero de otra manera, con una serie de medidas de precaución que no hemos tenido que aplicar otros años", explicó Simón, que mostró "esperanza" de que el impacto de la transmisión durante las festividades "sea el menor posible".