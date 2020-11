Kanye West: ¿quién es el rapero y candidato a presidente que conquistó a Kim Kardashian?

Ganador de 21 Grammys, el candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos Kanye West despliega toda una serie de gestos públicos por los que es ovacionado, en un estilo similar a su admirado Donald Trump.

Su popularidad extravagante mueve millones de fans y para ellos suele actuar y presumir abiertamente su condición de millonario y rebelde, a cada paso.

Por ejemplo, eligió anunciar su candidatura durante el discurso de agradecimiento tras recibir el premio MTV Video Music Awards 2015, confirmándolo luego desde su cuenta de twitter.

Otro episodio que lo muestra tan exótico como aclamado es su disputa contra las discográficas Sony y Universal, con quienes mantiene un conflicto por el que se niega a componer más canciones.

Con un posteo que supera los 5 millones de visualizaciones y desde su cuenta de twitter, el rapero se mostró orinando sobre un premio obtenido gracias a sus producciones musicales con estos sellos asegurando “No me detendré“.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Pese a los escándalos, o gracias a ellos, es uno de las celebrities más populares en Norteamérica y tiene uno de los matrimonios más mediáticos del globo con la súper estrella del reality, modelo y empresaria Kim Kardashian.

Orígenes de Kanye West

Nacido en Atlanta, Georgia, el 8 de junio de 1977, el polifacético cantante, diseñador y productor musical es hijo del periodista y fotógrafo Ray West y de Donda West, una maestra de inglés que se separaron cuando el pequeño Kanye tenía 3 años.

Vivió en Chicago y en China debido a un trabajo que su madre tenía como docente de inglés allí, y pudo terminar sus estudios de secundaria para luego ingresar a la Academia Internacional de Arte, Diseño y Tecnología.

Si bien comenzó sus estudios universitarios en Chicago, ante sus primeros éxitos abandonó para dedicarse completamente a la música.

En 2002 un accidente automovilístico lo marcó para siempre. Se quedó dormido al regresar a su casa y el choque le produjo una fractura de mandíbula. Mientras se recuperaba comprendió con claridad lo que quería una carrera musical y creó su primer tema solista Through the Wire, parte de su primer disco The Collage Dropout, lanzado en 2004.

En 2005 lanza su segundo álbum Late Registration con el que vendió más de 900 mil copias y su éxito ya no tuvo retorno. Desde entonces ganó 21 Grammys y su fortuna no para de crecer.

Como diseñador, colaboró con firmas como Nike o Louis Vuitton, tiene una línea de la marca Adidas y se dedica a fomentar la industria de la moda a través de ayudas económicas e incentivos para jóvenes en su país.

Kanye West: perfil mediático y siempre polémico

Aunque su postulación a la candidatura para la Casa Blanca fue criticada por ser estrafalaria, sin aparato electoral ni partido y no llegó a estar presente en la boleta de muchos estados, el no parece darse por vencido y arengó en el único y último acto de campaña a sus votantes a elegirlo.

Sin embargo Kim aclaró desde su cuenta de Instagram que su marido padece un trastorno bipolar que se agravó en las últimas semanas.

Kim y Kanye: un amor mediático

La historia de amor con Kim comienza con una sincera amistad. Se conocieron en el año 2003 por un amigo en común, Brandy Norwood, que actuó como cupido.

Lo que terminó en una boda de ensueño en Italia y 4 hijos comenzó como un simple cruce de miradas que tardó diez años en habilitar a la pareja a acercarse más allá de la amistad.

La bella morocha contó en 2017 durante un especial del show televisivo que le dio fama mundial a toda la familia Keeping Up With The Kardashians que al principio el rapero no sabía pronunciar bien su apellido.

“En ese momento él estaba grabando una canción con Brandy y yo era su amiga y recuerdo haber salido algún día con él de fiesta. Poco después hicieron un video juntos, así que tuve la oportunidad de verlo unas cuantas veces más. Él preguntó a unos amigos quién era esa tal Kim Kar...de...jon, porque ni siquiera sabía pronunciar mi nombre“, reveló.

Pero hacia el 2008 trabajaron juntos en un piloto para TV donde Kim era la Princesa Leia y allí salieron chispas. Si bien su primera cita real se concretó casi diez años después, fue durante esas grabaciones donde la pareja admite haber sentido una atracción inapelable.

Sin embargo, los dos estuvieron en otras relaciones, hasta el punto en el que ella llegó a casarse con el basquetbolista Kris Humphries y, aunque él la desalentaba mandando fotos de como se ven los basquetbolistas de ancianos, ella avanzó en un matrimonio que sólo podía terminar como lo hizo, en divorcio.

Incluso la estrella de reality ya había estado casada antes del matrimonio con el deportista, con Damon Thomas, el productor musical.

Actualmente, pese a polémicas y rumores, la pareja se mantiene unida y jamás libres de extravagancias: como el regalo de Kanye a Kim por sus 40 años: un holograma del difunto padre de su esposa.